《新股掛牌》華住集團（１１７９）首掛收３１１元高招股價近半成

《經濟通通訊社２２日專訊》華住集團（０１１７９）首掛收報３１１元；成交約３１１萬

股，涉資９﹒６１億元。收市價較招股價２９７元高出４﹒７％；一手５０股，不考慮交易費用

，每手帳面賺７００元。

該股開報３０５元，最低報３０３﹒４元，一度炒高見３１２元，其後維持橫行格局，最終

已３１１元收市。（ｋｓ）

