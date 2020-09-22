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22/09/2020 16:13

《新股掛牌》華住集團（１１７９）首掛收３１１元高招股價近半成

　　《經濟通通訊社２２日專訊》華住集團（０１１７９）首掛收報３１１元；成交約３１１萬
股，涉資９﹒６１億元。收市價較招股價２９７元高出４﹒７％；一手５０股，不考慮交易費用
，每手帳面賺７００元。
　　該股開報３０５元，最低報３０３﹒４元，一度炒高見３１２元，其後維持橫行格局，最終
已３１１元收市。（ｋｓ）

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