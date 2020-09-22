《港元匯率》金管再沽逾２１億港元，全日近１６９億今年單日最多

《經濟通通訊社２２日專訊》港匯再度觸發７﹒７５兌１美元強方兌換保證，香港金管局昨
日（２１日）在紐約時段再次承接美元沽盤，向市場注入２１﹒４７億港元，連同歐洲時段注入
１４７﹒２５億港元，合共１６８﹒７２億港元，為今年以來單日最大規模。
本港銀行體系總結餘本周三（２３日）增至２４１５﹒２５億港元。
美元兌港元新報７﹒７５０１，一年期美電＋１６０﹒４２╱１９５﹒７５。（ｅｃ）
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