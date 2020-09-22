港股低開１１１點報２３８３９點，國指跌９點，科指升６點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股道指曾一度急挫近千點，銀行股跌幅度顯著，亞洲股

市今早普遍低走，首爾指數跌２４點，台北加權指數跌２９點，港股方面則低開１１１點。匯控

（００００５）股價再度下挫，低開近３％下試世紀供股價２８元，拖累大市氣氛。而濠賭股同

樣繼續受壓，金沙（０１９２８）低開逾２％，銀娛（０００２７）低開１﹒８％。恆生指數開

報２３８３９點，跌１１１點或跌０﹒４６％，主板成交１６﹒９０億元。國企指數報９６３１

點，跌９點或跌０﹒０９％。恆生科技指數報７２０２點，升６點或升０﹒０９％。

重磅股方面，匯控跌２﹒７３％，報２８﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７

﹒９２％。港交所（００３８８）跌０﹒０５％，報３６６﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅１﹒５６％。騰訊（００７００）跌０﹒６８％，報５１３元，以現價計，該股暫連

跌４日，累計跌幅４﹒０２％。中移動（００９４１）無升跌，報５１﹒９元；友邦保險（０１

２９９）跌０﹒８９％，報７７﹒６元月。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ２８﹒５０元 跌２﹒７３％

金沙中國（０１９２８） ３０﹒８５元 跌２﹒２２％

太古Ａ （０００１９） ３７﹒５０元 跌１﹒９６％

申洲國際（０２３１３） １２４﹒１０元 跌１﹒９０％

恆生銀行（０００１１） １１５﹒００元 跌１﹒８８％



銀河娛樂（０００２７） ５４﹒００元 跌１﹒８２％

中信股份（００２６７） ６﹒１２元 跌１﹒６１％

長和 （００００１） ４７﹒３０元 跌１﹒５６％

九倉置業（０１９９７） ３１﹒５５元 跌１﹒４１％

中國聯通（００７６２） ５﹒４５元 跌１﹒２７％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２６７﹒００元 升１﹒９１％

貓眼娛樂（０１８９６） １２﹒９０元 升１﹒９０％

網易－Ｓ（０９９９９） １４８﹒６０元 升１﹒７８％

閱文集團（００７７２） ５８﹒００元 升１﹒７５％

微盟集團（０２０１３） １０﹒６４元 升１﹒７２％



恆騰網絡（００１３６） ０﹒３７元 升１﹒３７％

比亞迪電子（００２８５） ３８﹒５０元 升１﹒０５％

易鑫集團（０２８５８） １﹒９５元 升１﹒０４％

京東集團（０９６１８） ２９０﹒００元 升０﹒９７％

ＡＳＭ （００５２２） ８０﹒５５元 升０﹒６９％

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（ｕｌ）

