《盤後部署》中美關係惡化投資審慎，港股暫在現水平至百天線拉鋸

《經濟通通訊社２２日專訊》市場關注中美關係消息，隔晚美股急挫，三指數收市跌幅收窄

。港股低開１１１點，甫開曾挫２３８點，見２３７１１點，之後走勢改善，跌幅曾收窄至４２

點，高見２３９０８點，但已是全日高位。午後美股期貨受壓，Ａ股跌幅亦擴大，大市插穿上午

低位，一度失守２３７００點，見２３６７５點，續創６月１５日以來逾三個月低，最終收市報

２３７１６，跌２３３點或跌０﹒９８％，主板成交１０６０﹒４１億元。國企指數報９５７６

，跌６３點或跌０﹒６６％。恆生科技指數跑贏大市，報７２３３，升３７點或升０﹒５２％。

Ａ股反覆向下，上證綜指報３２７４，跌４２點或跌１﹒２９％；深證成指報１３０２３，

跌１２６點或跌０﹒９６％。兩市全日成交７０２３億元人民幣減少７％。



＊聖路易斯聯儲：美國已有足夠的財政刺激＊



美聯儲主席鮑威爾周二表示雖然美國經濟出現了一定復甦態勢，但整體復甦前景依然充滿不

確定性。不過，美國聖路易斯聯儲行長詹姆斯－布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）持相反

意見，他表示，美國經濟今年可能萎縮３至４％，不到危機早期預期的一半，美國經濟已有足夠

的動力繼續從新冠病毒衰退中復甦，即使國會不能通過額外的刺激計劃。

隨著股市持續波動，美元在本周觸及六周高點。但Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ

Ｈａｒｒｉｍａｎ的全球外匯策略主管Ｗｉｎ Ｔｈｉｎ警告稱，當前的反彈不會持續，因為經

濟背景支持美元的另一輪下跌。他預計美元指數將試探２０１８年２月的低點，即８８左右。這

將意味著從目前水平下跌約５％。他認為自從３月份疫情真的加劇以來，已經看到了避險情緒爆

發帶來的美元收益。但事實上，這些收益並不長久，對美元和美國經濟的逆風正在形成。因此，

復甦可能會推遲到２０２１年初。

另外，美國總統特朗普表示，曾要求官員們調整美元匯率，以應對他所稱的中國反覆操縱人

民幣匯率的行為，但遭到拒絕，並被被告知美元匯率必須自由波動。



＊美國總統大選愈近，股市波動或有增無減＊



市場再度擔心中美關係惡化，對股市造成極大不確定，恆指開市隨即失守２３８００關，並

觸發市場「殺牛」，連殺兩層牛證街貨。根據券商數據，相當於近２０００張期指被強制收回，

而最貼價層進一步下行至２３７００至２３７９９點。美國總統大選臨近，中美角力繼續困擾市

場，投資者入市態度偏向保守，加上股市特別是新經濟股在過去數月累積升幅不少，不少機構投

資者及基金或逐步減磅，提高現金持倉比例，將令股市在高位受壓。雖然市場資金仍然充裕，但

預料若恆指未能重上兩萬四關，短期會在百天線約２４６００點至現水平２３７００點之間拉鋸

，投資者宜作壁上觀勿衝動入市。（ｃａ）

