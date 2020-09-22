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22/09/2020 08:54

《外企動向》傳思科將被列入中國不可靠實體黑名單

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《華爾街日報》周一（２１日）引述消息人士指，華為競爭
對手、美國網絡設備商思科將被列入中國最新制裁的不可靠實體黑名單。
　　據悉中方已加快制定黑名單的工作，不過中方正猶豫是否要發布名單，部分內部意見認為應
該在今年美國大選後，再對黑名單作出決定。（ａｌ）

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