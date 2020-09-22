【全球放水】鮑威爾：美國經濟復甦漫長，重申動用所有工具

《經濟通通訊社２２日專訊》聯儲局主席鮑威爾將於今日起，一連三日在多個國會委員會作

證，而據路透社引述鮑威爾的演說講稿，他表明聯儲局仍致力於使用所有可用工具，幫助經濟強

勁復甦，限制疫情對經濟的持久損害。

鮑威爾又對經濟狀況明顯改善作出表態，並重復他上周在政策會議後所做的發言，承諾將維

持近零利率，直到經濟實現充分就業，且通脹到達並處於一段時間內適度超過２％目標的軌道上

。

鮑威爾亦稱樓市已經反彈，消費者支出已經收復早前約７５％的降幅，疫情危機中失去

２２００萬個工作職位中約有一半已經恢復。不過就業和整體經濟活動仍遠低於疫情前水平，未

來仍然存在高度不確定性。



＊美國家庭財富回到疫情前水平＊



聯儲局周一亦公布最新季度調查，在美股反彈與大量聯邦援助款項下，美國家庭的資產淨值

在第二季已重回疫情爆發前的水平。

聯儲局指出美國家庭的資產淨值達到１１８﹒９萬億美元，較上季度跳增７﹒６萬億美元，

亦高於上年第四季１１８﹒５萬億美元。

當中包含股票和共同基金的資產值在疫情初始就已經錄得的５﹒７萬億美元增長，之後隨著

央行和國會出台一系列計劃，資產值開始激增。（ａｌ）

