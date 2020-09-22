  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/09/2020 10:35

【全球放水】鮑威爾：美國經濟復甦漫長，重申動用所有工具

　　《經濟通通訊社２２日專訊》聯儲局主席鮑威爾將於今日起，一連三日在多個國會委員會作
證，而據路透社引述鮑威爾的演說講稿，他表明聯儲局仍致力於使用所有可用工具，幫助經濟強
勁復甦，限制疫情對經濟的持久損害。
　　鮑威爾又對經濟狀況明顯改善作出表態，並重復他上周在政策會議後所做的發言，承諾將維
持近零利率，直到經濟實現充分就業，且通脹到達並處於一段時間內適度超過２％目標的軌道上

　　鮑威爾亦稱樓市已經反彈，消費者支出已經收復早前約７５％的降幅，疫情危機中失去
２２００萬個工作職位中約有一半已經恢復。不過就業和整體經濟活動仍遠低於疫情前水平，未
來仍然存在高度不確定性。

＊美國家庭財富回到疫情前水平＊

　　聯儲局周一亦公布最新季度調查，在美股反彈與大量聯邦援助款項下，美國家庭的資產淨值
在第二季已重回疫情爆發前的水平。
　　聯儲局指出美國家庭的資產淨值達到１１８﹒９萬億美元，較上季度跳增７﹒６萬億美元，
亦高於上年第四季１１８﹒５萬億美元。
　　當中包含股票和共同基金的資產值在疫情初始就已經錄得的５﹒７萬億美元增長，之後隨著
央行和國會出台一系列計劃，資產值開始激增。（ａｌ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事21/09/2020
《神州經脈》TikTok出售有定案　WeChat禁令暫緩生效
財經熱話21/09/2020
匯控捱沽　港股挫504點收23950逾三個月低位　科指跌2%
香港要聞21/09/2020
【土地供應】房地產協會倡發展桂山島　料可供逾70萬人居住
專訪21/09/2020
【專訪】四太地產公司「軍師」吳士元：在地產界打滾廿年全因好奇心
專訪21/09/2020
【專訪】吳士元：屯門項目最快兩年後推出　樓市中短期難現大冧市
財經熱話21/09/2020
【淪為磨心】匯控或被中國列實體清單　曾失30元關今年股價腰斬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>