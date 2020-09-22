《台股攻略－馮偉明》美股暴跌，台股跌破１２７００點

《台股攻略》昨晚（２１日）美股暴跌，拖累台股今日（２２日）下挫過百點，加權指數最

終收１２６４５點，下跌１４９點，成交金額萎縮至新台幣１６９３億元。

三大主要電子權值股全數下跌。台積電持續下跌，收新台幣４３７元，跌新台幣３元。大立

光沽壓沉重，收新台幣３４６０元，跌新台幣３５元。鴻海持續疲弱，收新台幣７６﹒８０元，

跌新台幣０﹒６０元。其他電子權值股方面，聯發科及台達電同遭沽壓，股價下挫超過２％，分

別收新台幣６０３元及１８５﹒５０元，台塑四寶當中以台塑化跌幅最多，跌幅超過３％。金融

股方面，富邦金、兆豐金、玉山金及新光金跌超過１％收市。其他ＩＣ設計股逆市上升，其中以

創惟表現最為強勢，盤中升約７％，凌陽及類比科亦升３％以上；聯詠、信驊、松翰、聯陽、力

旺以及祥碩收紅盤，而義隆、譜瑞─ＫＹ則守在平盤之上。

美股昨晚雖然急跌，不過個別科企低位有承接，以致跌勢未見太急，台股或有機會反彈，投

資者可把握時機作出部署，應對大幅波動市況。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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