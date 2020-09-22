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22/09/2020 17:08

《台股攻略－馮偉明》美股暴跌，台股跌破１２７００點

　　《台股攻略》昨晚（２１日）美股暴跌，拖累台股今日（２２日）下挫過百點，加權指數最
終收１２６４５點，下跌１４９點，成交金額萎縮至新台幣１６９３億元。
　　三大主要電子權值股全數下跌。台積電持續下跌，收新台幣４３７元，跌新台幣３元。大立
光沽壓沉重，收新台幣３４６０元，跌新台幣３５元。鴻海持續疲弱，收新台幣７６﹒８０元，
跌新台幣０﹒６０元。其他電子權值股方面，聯發科及台達電同遭沽壓，股價下挫超過２％，分
別收新台幣６０３元及１８５﹒５０元，台塑四寶當中以台塑化跌幅最多，跌幅超過３％。金融
股方面，富邦金、兆豐金、玉山金及新光金跌超過１％收市。其他ＩＣ設計股逆市上升，其中以
創惟表現最為強勢，盤中升約７％，凌陽及類比科亦升３％以上；聯詠、信驊、松翰、聯陽、力
旺以及祥碩收紅盤，而義隆、譜瑞─ＫＹ則守在平盤之上。
　　美股昨晚雖然急跌，不過個別科企低位有承接，以致跌勢未見太急，台股或有機會反彈，投
資者可把握時機作出部署，應對大幅波動市況。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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