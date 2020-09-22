【航空股急降】憂歐洲疫情轉差，三大中資航企全線半日曾瀉６％

《經濟通通訊社記者梁凱菱２２日報道》憂慮歐洲或出現第二波疫情，加上東航

（００６７０）某航班日前出現感染個案，航空股近日持續低飛，三大中資航空股今日半日一度

全線瀉約６％。不過，仍有大行上調三大中資航空股的盈利預測及目標價。綜合早前累計升幅、

國際航線收入比重等因素，相信國航（００７５３）的抗跌能力相對較高。



＊國航５﹒３元承接力強，淨賣出壓力較小＊



三大中資航空股今早全線低飛，全線一度急降６％或以上。截至中午收市，以跌幅計，尤以

國航（００７５３）最傷，半日收瀉３﹒８６％，南航及東航則分別走低２﹒８６％及

１﹒９８％。國泰（００２９３）則表現相對較好，只微跌０﹒８８％。

除國泰外，三隻中資航空股均錄資金淨主動賣出，規模多至少依次為南航的２１７８萬元、

東航的８３８萬元、國航的１３５萬元；國泰則錄６５萬元淨買入。

不過，若以大戶主動買沽比率比較，只有南航較好，半日報５２：４８，較過去五天平均的

５０：５０略為理想，反映好友大戶趁股價進一步回落時更為積極買入。國泰的大戶主動買沽比

率為０：１００，與過去五天持平，意味淡友大戶已全面控制大局，而好友大戶則無意進場。

日線圖上，國泰、南航及東航分別由近期高位回落逾１０％，國航的調整幅度最小，只有

９﹒４２％，部分原因與其早前累積升幅較少有關。雖然三大中資航空股今日均曾跌穿本月１１

日的低位，惟只有國航半日收市能收復該水平。再者，國航今日一度跌至８月中旬至本月上旬的

約５﹒３元的橫行平台區，但觸及後迅速反彈，反映此區間的支持力頗強。



＊南航國際航線收入最少，國航中規中矩東航最多＊



航空股近日急降，相信主要受累於歐洲疫情。歐洲多國的新冠肺炎疫情確診人數近日持續增

加，已相繼採取更嚴格的社交距離限制措施，並不排除因應第二波疫情進一步收緊。消息指，英

國首相約翰遜擬再次鎖國，或在英格蘭採取為期兩周的「迷你封鎖」，以遏止病毒擴散。

世界衛生組織歐洲區域主任Ｈａｎｓ Ｋｌｕｇｅ表示，過去兩周超過一半的歐洲國家病例

宗數增長１０％以上，雖然很可能是因為檢測範圍擴大，但已反映歐洲地區驚人的病毒傳播率。

考慮到國際疫情轉差，參考三大中資航空股的去年及今年中期業績的各地區分布收入，南航

的國際航線收入佔比一直最少－－去年度為２６﹒９８％，今年上半年為２７﹒２６％；最多的

是東航，去年度及今年上半年均達逾３０％；反觀國航，去年度及今年上半年國際航線的收入佔

比分別為１６％及２７﹒５４％。

除了疫情因素，人民幣近日轉弱，亦是拖累中資航空股的原因。人民幣中間價連續兩日下調

，今日貶２７７點子，報６﹒７８７２，在岸及離岸價目前亦分別在６﹒７８水平徘徊。



＊大摩上調中資航企目標價，僅國航的較現價高＊



摩根士丹利最新上調三大中資航空股的目標價和盈利預測，主要由於內地復甦快於預期、人

民幣升值等，惟仍對供應過剩導致的價格競爭、出境遊持謹慎態度。

假設今年美元兌人民幣由７﹒１升至６﹒８，２０２１、２０２２年則分別由７算升至

６﹒６；人民幣每升值１％，國航、東航、南航將增加淨利潤３﹒１８億至５﹒２７億元人民幣

故分別上調三大航企的今年每股收益預測２７％、２３％及２５％，並上調明年預測８６％、

３７％及４８％。

大摩目標價方面，東航的調升幅度最大，達近１９％，由２﹒５元升至２﹒９７元，惟評級

為「減持」，屬三航企中最低。國航及南航的評級則分「持平」，目標價分別調升近１８％及

１５％，由５﹒１２元升至６﹒０４元，以及３﹒５８元上調至４﹒１３元。

值得留意的是，大摩給予東航及南航的目標價，分別均較現價低逾１４％及６％，只有國航

的較現價高約１０％。



表列大摩對三大中資航空股的最新看法：



股份╱編號 目標價變動 評級變動 最新目標價與現價比較

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東航（００６７０） ２﹒５０元→２﹒９７元 維持減持 低１４﹒４１％

國航（００７５３） ５﹒１２元→６﹒０４元 維持持平 高１０﹒２２％

南航（０１０５５） ３﹒５８元→４﹒１３元 維持持平 低 ６﹒５６％

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註：資料截至今日中午收市

