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即市新聞

22/09/2020 10:45

《窩輪豪情－梁業豪》不應貿然入市造好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、資訊科
技業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國
神華（０１０８８）、周大福（０１９２９）與網易（０９９９９），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選太古Ａ（０００１９）、匯控（００００５）與中信股份（００２６７）。
　　昨晚（２１日）美股曾經大幅下挫，卻見科技股大戶買家入市維持秩序。港股方面，恆生指
數日線圖上的前跌浪底２４２１３已於昨天被跌越，國企指數９６７５亦然，代表新一幅的跌浪
很可能已經展開。上述關口已從短期支持變為短期阻力，於中美關係依然緊張，英國疫情惡化的
環境下，好友若未能趕快攻回其上，後市實在不容樂觀，特別是若今天（２２日）港股未能大幅
回升的話。本欄對港股短、中期後市依然甚有戒心，不會貿然入市造好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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