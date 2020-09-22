《談國論企－黎偉成》嚴防特朗普勢敗會暴炒攬住死

《談國論企》中國前一段時間向世界貿易組織ＷＴＯ投訴，獲裁定美國對華輸美商品單邊加

徵關稅２０００億美元之舉裁定不合法，和近期霸道的單邊打壓中企ＴｉｋＴｏｋ的反制，都依

法合理有據地贏得預期良性和正面效果，顯特朗普不僅對華霸道的任意欺凌「得著」是勢似強、

利則微；仍須嚴防特廝因無心無力抗疫劣果使在美國大選前的民調失利，氣勢敗退，很可能在美

國和國際間政經暴炒而攬住齊死的惡思劣行，宜早備減患也。



＊中國立例保高科技不被美帝硬霸強佔＊



需要一而再指出者，為：特朗普自走馬上任以來，便由先「暗」轉現今之「明」的採取仇華

壓華的惡策，堵華甚至擬滅華，作為其「美國優先」的最首要打擊對象，三年多下來的的「戰果

」，乃無法「達標」或失敗者居多，可在相當程度顯示特廝的氣勢不斷轉差，尤其是（一）特朗

普對中企的打壓，並非如前般「得心應手」。即使特廝於（ｉ）２０１９年７月７日首談禁止中

資字節跳動的ＴｉｋＴｏｋ在美業務，並（ｉｉ）霸道地要在２０２０年９月１５日作為業務售

予美國企業的最後時限，結果於這之後一日又「不滿意」甲骨文只持ＴｉｋＴｏｋ的２０％股權

，美財政部遂修訂要美企持股權比例為６０％，坊間更有未經證實消息謂美方「新合作公司」的

董事局要全部是美國人，已經單邊惡劣得很，而（ｉｉｉ）美國商務部突於９月１８日宣布，於

９月２０日起禁止美國民眾下載微信海外版ＷｅＣｈａｔ及跳字抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ。凡此

種種，足顯特朗普政府雖「霸」實「亂」。

由是字節跳動已入稟美國法院，控訴美國政府罔顧事實、摒棄法治，和微信用戶聯合會亦就

相關禁令對美國政府作出起訴，皆為以法制暴之舉，與特朗普有好一段時間說了就算的「意氣風

發」之況，大有不可同日而語之概。此乃氣數敗象也。

相信特朗普最終霸道地硬要ＴｉｋＴｏｋ把核心算法交予美國，可以嗎？不可以，因中國政

府已立新例限制高科技出口，即ＴｉｋＴｏｋ在美的業務最新發展和變化，也得中方的審批，不

合法、不公平、不合理，拉倒，兩敗俱傷。美國的消費者有何反應？

同樣重要的，是（二）特廝於２０１８年初便單邊主義對中國所掀起的貿易戰，不僅所指無

根乏據，更劣者，為中美每每舉行經濟磋商之前，便突表擬對華輸華商品加徵所謂「懲罰性關稅

」，並由恐嚇轉為惡行，而中國在邊「假談」邊被真打壓的環境底下，簽了第一階段中美「貿易

協議」還得繼續交付美國單方要繳之２０００億美元加徵關稅，由是訴之於世貿，世貿於

２０２０年９月作出的裁決是美國所加徵的２０００億美元不合法規。

世貿此番的裁決，對特朗普政府肯定是一個重大的挫折，因（１）特廝對傳媒問詢的回應是

「我不清楚具體內容，會作出研究」，然後採取相應行動，難得的「客氣」和「理性」，霸氣不

再，大有措手不及不概；相信他大不了就是要「制裁」世貿相關官員，和要脅退出世貿，板斧有

限；而（２）美國貿易代表萊特希澤居然表中美第一階段貿協仍然「有效」，不守法和無理劣質

盡現，足見特朗普等徒氣勢大大轉弱。



＊被揭隱疫惡無作為卸責中國實無恥＊



重要的問題，當然是（三）特朗普無心無力防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫，使確診及

死亡人數皆攬「美國優先」即世界居首之列，居然硬崩崩的諉過於中國「遲公開」，不僅引起中

國強烈反對，歐洲亦對特之行反感，而《華盛頓郵報》名記者伍德沃德於９月１５日出版的

《Ｒａｇｅ》，按電話訪問錄音披露特朗普於２月時已知新冠肺疫的病毒能夠經空氣傳播、致命

率高過流感等危險性，而特廝對此文之反應居然是「不想製造恐慌」和很不科學地認為「疫情很

快會過去」，其卸責予中國劣行便不言而喻。

華爾街有調查指３４％投資者十分擔心疫情，由是美股近日反覆回落和有頗為強烈的派貨套

現，短中向不容樂觀，更為特朗普選情帶來重大的壓力和負面影響。

引人以深切恐懼者，為特朗普是絕對霸道、無恥和損人不利己之劣廝，一旦在大選前民調失

利和最終敗選，肯定會做出非人類甚至差乎失常禽畜之劣行，中國要慎防特廝之垂死性的攬炒式

打壓，美國以至全世界當然會被此廝攬住死而受害不淺。美國共和、民主黨人為己為人，都得早

作特之火山爆發式的劣行作好準備和力制之。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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