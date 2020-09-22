《異動股》匯控開跌近３％低見２８﹒５元，隔晚倫敦股價挫逾半成

《經濟通通訊社２２日專訊》匯豐控股（００００５）繼上日收跌逾５％穿３０大關後，今

開跌２﹒７３％，報２８﹒５元，下試世紀供股價２８元，創２０１２年１月以來新低；成交約

１６９萬股，涉資４８０７萬元，為開市表現最差藍籌。

同系恆生銀行（０００１１）跌１﹒８８％，報１１５元。

中國平安（０２３１８）透過旗下平安資產管理持有匯控逾７％股權，Ｈ股開跌０﹒１２％

，報８２﹒４元；成交約３０萬股，涉資２４８０萬元。

Ａ股（滬：６０１３１８）現價７９﹒７元人民幣，跌１﹒２３元人民幣，或跌１﹒５２％

，成交１﹒１９億元人民幣，涉及１４９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１０﹒９５％。

匯控隔晚美股及倫敦股價均進一步下瀉，折合港元跌穿２９元。匯控倫敦股價急瀉５﹒３％

，收報２８８便士，折合港元收報２８﹒９９元；ＡＤＲ同滑逾半成，折合港元收報２８﹒８９

元，較上日港股再低逾１％。

據外電最新報道，匯控因應近期的新聞，決定暫停主動在社交媒體發文，回應客戶查詢除外

，避免引來負面反應和評論。

醫學會持有２０萬股匯控，過往曾一年收息８０萬元，義務司庫楊協和表示，對匯控表現非

常失望，可能要改變投資策略。

現時，恆生指數報２３８３９，跌１１１點或跌０﹒４６％，主板成交１６﹒９０億元。國

企指數報９６３１，跌９點或跌０﹒０９％。

上證綜合指數報３２９０，跌２６點或跌０﹒７９％，成交２８﹒０２億元人民幣。深證成

份指數報１３０５２，跌９７點或跌０﹒７４％，成交４１﹒１７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯豐控股（００００５） ２８﹒５０元 跌２﹒７３％

中國平安（０２３１８） ８２﹒４０元 跌０﹒１２％



恆生銀行（０００１１） １１５﹒００元 跌１﹒８８％

東亞銀行（０００２３） １５﹒９０元 跌０﹒１３％

中銀香港（０２３８８） ２１﹒２５元 跌０﹒２３％

渣打集團（０２８８８） ３４﹒０５元 跌２﹒４４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

