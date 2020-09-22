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即市新聞

22/09/2020 15:26

《美元走勢－羅明立》美元突破５０天線，逼近９４重要阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒７５　　　１０４﹒４６　　　１０４﹒５９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７７２　　　１﹒１７３４　　　１﹒１７４４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８２４　　　１﹒２７８０　　　１﹒２７８６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６３　　　０﹒９１４４　　　０﹒９１５９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０１　　　７﹒７４９６　　　７﹒７４９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國國會未能就新一輪紓困方案達成協議，加上有報道指多家國際銀行涉及洗
黑錢活動，拖累美股昨晚（２１日）大跌。道指收報２７１４７點，跌５０９點或１﹒８４％。
投資者避險需求上升，利好美元上漲，突破５０天線，逼近９４重要阻力。市場關注本周美聯儲
官員的言論，以評估局方對通脹的看法。
　　美元走高的同時，歐元及黃金都失守５０天線，技術走勢有所轉弱，反映美匯仍然有上試
９４的機會，若突破應可帶動一波短期的升幅，淡友宜先避其鋒，再等做空訊號
　　英國新冠感染病例不斷增加，促使英國考慮第二次實施全國封鎖。此外，市場仍然關注英國
與歐盟的「脫歐」談判，投資者憂慮英國年底出現「無序脫歐」的機會上升。另外，英鎊利率期
貨價格變化顯示，市場預計１２月英國出現負息機會高達八成。英鎊續受壓。若跌穿
１﹒２７５０，應先試１﹒２６５０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７７０　　　１﹒１６５０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８２０　　　１﹒２６８０　　　１﹒２８８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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