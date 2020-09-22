《美元走勢－羅明立》美元突破５０天線，逼近９４重要阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒７５ １０４﹒４６ １０４﹒５９

歐元╱美元 １﹒１７７２ １﹒１７３４ １﹒１７４４

英鎊╱美元 １﹒２８２４ １﹒２７８０ １﹒２７８６

美元╱瑞郎 ０﹒９１６３ ０﹒９１４４ ０﹒９１５９

美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９６ ７﹒７４９８

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《美元走勢》美國國會未能就新一輪紓困方案達成協議，加上有報道指多家國際銀行涉及洗

黑錢活動，拖累美股昨晚（２１日）大跌。道指收報２７１４７點，跌５０９點或１﹒８４％。

投資者避險需求上升，利好美元上漲，突破５０天線，逼近９４重要阻力。市場關注本周美聯儲

官員的言論，以評估局方對通脹的看法。

美元走高的同時，歐元及黃金都失守５０天線，技術走勢有所轉弱，反映美匯仍然有上試

９４的機會，若突破應可帶動一波短期的升幅，淡友宜先避其鋒，再等做空訊號

英國新冠感染病例不斷增加，促使英國考慮第二次實施全國封鎖。此外，市場仍然關注英國

與歐盟的「脫歐」談判，投資者憂慮英國年底出現「無序脫歐」的機會上升。另外，英鎊利率期

貨價格變化顯示，市場預計１２月英國出現負息機會高達八成。英鎊續受壓。若跌穿

１﹒２７５０，應先試１﹒２６５０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７７０ １﹒１６５０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８２０ １﹒２６８０ １﹒２８８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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