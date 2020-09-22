《ＩＰＯ反應》東軟教育錄１６６億元孖展，超購近１５９倍

東軟教育（０９６１６）繼續受追捧。據券商數據顯示，錄１６５﹒７億元孖展認購，超購
約１５８﹒９倍，當中輝立借出３９億元、耀才借出３３億元、信誠借出３０億元。
公司於今日（２２日）截止招股，並於９月２９日掛牌。《香港經濟日報》
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