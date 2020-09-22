【紓困措施】百佳向弱勢社群派４０００萬食物券，料逾廿萬人受惠

《經濟通通訊社２２日專訊》百佳超級市場已申請第二期保就業計劃，所遞交惠及弱勢社群

的建議書亦已獲得政府接納，將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人２００元現金食物券，

總值超過港幣４０００萬元，預計受惠人數逾廿萬。



＊現金食物券毋需申請，１０月底前派發＊



百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，疫情下

失業率飆升，基層市民生計大受影響。透過今次現金食物券計劃，公司可以將關愛擴展到全港

１８區。公司在此感謝２０間社福機構的協助，在短時間內甄選最有需要的弱勢社群並代百佳在

１０月底前派發現金食物券，讓他們感受到商界的關懷。

現金食物券毋需申請，社福機構將評估其服務對象的需要，並於１０月初開始代百佳派發現

金食物券予有需要人士。

２０個社福機構包括香港基督教女青年會、惜食堂、香港聖公會福利協會、循道衛理楊震社

會服務處、基督教香港信義會社會服務部、安徒生會、香港青少年服務處、香港基督教服務處、

香港家庭福利會及香港傷殘青年協會等。百佳會繼續與不同社福機構合作，將現金食物券派發到

有需要人士手上。（ｃｌ）

