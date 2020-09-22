《再戰明天》鮑威爾出席眾議院聽證會，芝加哥儲行總裁埃文斯講話

《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日），芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯講話，美國

公布９月製造業採購經理人指數。



＊鮑威爾出席美國眾議院聽證會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚７：００ｐｍ，德國財長肖爾茨舉行記者會，公布聯

邦政府２０２１年預算草案和更長期支出計劃。１：３５ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥對大阪商

界領袖發表線上講話，並舉行記者會。

９：００ｐｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特在芝加哥支付虛擬研討會上發表講話。

１０：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾出席美國眾議院新冠病毒危機專門小組委員會的聽證會，匯

報美聯儲對疫情的應對。１１：００ｐｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯就當前經濟狀況和貨

幣政策發表講話。



＊美國公布９月製造業採購經理人指數＊



在數據方面，明早１０：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於０﹒２５％不變。

４：００ｐｍ，歐元區公布９月製造業採購經理人指數，料由５１﹒７升上５１﹒９。

９：００ｐｍ，美國公布７月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由０﹒９％降至０﹒５％。

９：４５ｐｍ，美國公布９月服務業採購經理人指數，料由５５下滑至５４﹒６。美國９月製造

業採購經理人指數料由５３﹒１升上５３﹒５。



＊遠見控股派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：遠見控股（００８６２）、國際娛樂（０１００９）、工

蓋有限公司（０１４２１）和中智全球（０６８１９）。（ｈｏ）

