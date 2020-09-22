《宏觀論勢－李依萊》股市風向變化

《宏觀論勢》美國總統特朗普頒布針對微信和ＴｉｋＴｏｋ的行政令、南海緊張局勢以及美

國對華為的進一步限制，均突顯了微妙的地緣政治環境。不過長遠而言，未來的投資環境可能出

現經濟溫和復甦、通脹稍微上升以及美國國債孳息率輕微上揚的情況。這些環境均利好股票市場

，尤其是與原材料和大眾商品有關的周期型和價值型股票。

截至本文撰寫時，標準普爾５００指數正處於歷史高位，收復了二、三月份疫情帶來的損失

。然而，各板塊或企業間的表現出現了明顯分歧，指數回升絕大部分由龍頭科技公司帶動。目前

觀察到市場寬度收窄，令人聯想到部分關鍵風險，尤其是市場寬度急劇下降與市場大幅下跌之間

的歷史關聯。

１１月的美國總統大選愈加矚目，從歷史上看，選舉前夕也是觸動股市波動加劇的原因之一

。特朗普在民調中仍然落後，不過中美關係或會進一步惡化，從而加劇股市波動。此外，如果國

會未能推出新的財政援助計劃，可能會墮入財政懸崖，從而損害目前美國股市的良好復甦趨勢。

綜觀歐洲市場，撰寫本文時，約８５％的公司已公布２０２０年上半年盈利；儘管整體每股

收益增長按年下降２６％，但其中６５％的公司每股收益超出預期，仍按年增長２３％，而健康

護理和科技行業的盈利增長尤為顯著。

不過市場總是具有前瞻性，經濟的逐步復甦使得市場對周期型或價值型股（例如工業和原材

料）產生了更多興趣。假設經濟復甦不會受新增病例影響，周期型或價值型股則具有更大的上行

空間。價值較深的板塊（例如歐洲地區銀行和能源）迄今幾乎並無參與到經濟復甦中，這是因為

派息局勢不利等因素拖累歐洲地區銀行股和能源股。不過隨著布蘭特原油有望上行，未來能源股

有機會參與到全球經濟復甦中。

中國大陸和香港的中期和２０２０年第二季業績盈利穩步上揚，反映出令人鼓舞的增長趨勢

。ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００指數（在岸Ａ股市場）在２０２０年第二季主要受非金融類股

推動，分別按年增長３０％以上及１０％以上，而子行業如互聯網或軟件和服務板塊、消費和餐

飲業以及非銀行金融股（主要是經紀商）亦帶動增長。此外，兩個指數的利潤率皆保持穩定，毛

利率的按季增幅分別穩定在２３％和２１％左右。

這些業績加強了我們對「線上參與度上升」這個投資主題的長期結構性偏好，大部分領先的

互聯網及電子商務公司的按年及按季利潤率均較預期為佳或持平，證明在疫情衝擊下業務仍然穩

健。

美國進一步限制華為獲得美國技術，且中美金融脫勾似乎在近期有所加速，令市場對中美緊

張關係的擔憂持續升溫，並可能在短期內限制離岸股票市場的上漲空間。

同時，ＭＳＣＩ中國指數（離岸）和滬深３００指數（在岸Ａ股）在過去一個月的表現優於

該地區的市場水平。在市場層面上，ＭＳＣＩ中國指數２０２１財政年度的預計市盈率為

１４﹒４倍，並高於歷史平均水平２個標準差，估值略為偏高。滬深３００指數的估值則相對較

低，２０２１財政年度的預計市盈率為１３﹒７倍，低於歷史平均水平加上２個標準差的水平。

隨著美國大選臨近以及ＭＳＣＩ中國指數的估值偏高，若中美緊張關係出現進一步升級，市

場將容易受到整合和和獲利回吐影響。

從板塊層面來看，鑑於內地政府對「雙循環」戰略的重視，國內投資和消費行業或將獲利。

優質周期型股票可在收入改善且利潤率穩定的營運環境下受惠。此外，非必需消費品、建築和基

建相關子行業，例如機械和原材料等，也將較受重視。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》

