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即市新聞

22/09/2020 11:53

《匯海澤言－葉澤恆》歐央行行長指強歐元不利通脹回升，料歐元軟

　　《匯海澤言》美國國會的共和及民主兩黨，在新一輪紓困方案上的爭議持續，可能令本月底
聯邦政府有機會需要暫停運作。屬民主黨的眾議院議長佩洛西公布新的紓困方案，但有關方案未
獲共和黨及白宮支持。新紓困方案中，不包括白宮尋求３００億美元的農業援助撥款，她認為只
是特朗普競選的動作。聯儲局主席鮑威爾今晚將出席眾議院的聽證會，而他在聽證會前提交的書
面證詞表示，美國經濟雖然有改善，例如樓市反彈，但疫情失去了２２００萬份職位，目前只恢
復了大約一半，距離完全復甦仍然很遠，而且前景相當不明朗。美匯指數經過昨日的上升後，短
期或出現調整。預料短期在９３至９４之間上落。

＊歐洲央行行長再度指歐元升值不利通脹回升，料歐元匯價反覆偏軟＊

　　歐洲央行行長拉加德表示，區內經濟的復甦動力仍然非常不確定，必要時會調整政策工具，
以支持經濟增長。她表示，區內第三季經濟將會出現明顯反彈，但形容復甦的力度存在高度不確
定性之餘，而且亦不平均及完整。對於貨幣政策方面，她表示疫情下推出的緊急買債計劃，以及
寬鬆貨幣政策等措施，成功令市場恢復穩定及提供充足的信貸供應。但她在發表演說後，再接受
媒體訪問時表示，央行關注歐元升值的問題，指出歐元升值對通脹帶來下行壓力。
　　歐洲央行官員近期多次提及歐元升值，可能對通脹帶來下行壓力的問題，似乎反映局方在這
個問題上的憂慮增加。歐元兌美元有向下行的壓力，昨晚曾低見１﹒１７３２，料歐元仍反覆偏
軟。短期要留意歐元區及多個區內國家公布的９月份ＰＭＩ指數初夕。

＊澳洲央行助理行長指匯率干預及負利率為政策選項，澳元存調整壓力＊

　　澳洲央行副行長今早表示，匯率干預及負利率為政策選項。在匯率上，他認為較低的澳元對
經濟有利，而央行正密切關注有關情況。但他認為，在當前的情況下，外匯市場上的干預是無效
的。對於實施負利率方面，他表示負利率是其中一個選項，但不意味即將會實施。雖然他的講話
，並未落實有關政策工具，但澳元仍可能存在調整壓力。建議投資者於０﹒７２４０沽澳元，目
標０﹒７１，升穿０﹒７３１０止蝕。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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