《宏觀銓局－馬桂銓》再談ＥＳＧ

《宏觀銓局》本欄去年多次談及ＥＳＧ，即是環境（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ）、社會

（Ｓｏｃｉａｌ）和企業管治（Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ）。這個大題目將會在全球獲得廣泛認可

。香港證監會已發表有關ＥＳＧ基金披露的指引，並有已在香港出售的ＥＳＧ基金列表。其他地

方亦陸續進行同類的措施。除了監管外，許多上市公司亦把ＥＳＧ納入其運營指引，例如有航空

公司監視其碳排放量或碳足跡，然後再投放等值的環保或減碳計劃上，旨在實現「碳平衡」。但

確實也有企業並沒有考慮ＥＳＧ，他們的前景又會如何？

最近筆者讀到一份研究報告，當中解構一些沒有包括ＥＳＧ在營運裡的企業及其股價表現。

簡而言之：除非這些企業的增長率極具吸引，否則就會面對相當挑戰，該報告稱之為「ＥＳＧ壓

力」，亦即是種種壓力的源頭，都和ＥＳＧ這三大範疇有關。有些行業所面對的壓力來自其客戶

。舉例說，生產電動或氫動力汽車的企業，增長率遠遠超過以傳統化石燃料作動力的汽車廠。為

了生存，許多汽車製造商自然會致力開發減少依賴內燃機的汽車或技術。至於煙草商等行業，則

面對來自政府的規管壓力。正正因為如此，這些企業唯有擴大產品類別，加入一些不會受這些法

規影響的選擇，以免政府的壓力繼續影響其增長。事實上，煙草產品的銷量在發達國家持續下跌

，這些公司當然要加入其他貨品。另外，許多跨國石油公司在投資者的壓力下，紛紛積極開發新

能源，或擴大相關投資，例如開採液化天然氣或研究新類型發電模式等等。除了在投資以外，這

些改變其實對社會、對地球都有莫大裨益，相信大家應該樂見。

至於近期的經濟數據表現一般，有跡象顯示美國經濟復甦步伐放緩，就業情況似乎仍欠理想

，失業救濟申領情況平平，職位空缺和勞動力流動數據即使有所改善，表現繼續滯後，還未回復

至疫情爆發之前。量度通脹的消費者價格指數表值和核心指標出人意表地上升，主要受二手汽車

價格大幅加價所帶動。通脹在過去幾個月穩定下來，其實是肺炎疫情一度令價格急跌，之後又再

飆升。相信疫情會令物價繼續受壓，勞動力市場及整體經濟仍要相當時間方能復甦。

資產配置方面，筆者維持之前設定，偏好包括投資級和非投資級別的企業債券。與此同時，

筆者亦繼續提倡投資多元化，增持包含不同資產類別，備有債券和股票的投資組合。儘管當前股

票市場動盪不安，但許多今年股價倍升的股票似乎仍有力帶來了最強勁的收益和收入增長。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

