港股跌２３３點收２３７１６再創逾三個月低位，科指尾市升幅縮窄

《經濟通通訊社２２日專訊》美國新冠肺炎疫情未見緩和，加上國際調查記者同盟發表多家

銀行涉及洗黑錢的報告，拖累隔晚美股三大指數走低，加上港股昨日跌穿二萬四關，今日繼續尋

底。恆指裂口低開１１１點報２３８３９點，舊經濟股與賭股領跌，大部分重榜股亦向下；恆指

跌幅逐步擴大，隨Ａ股兩市低收，大市午後最多跌過２７５點低見２３６７５點，創逾三個半月

低，最終收報２３７１６點，跌２３３點或０﹒９８％，主板成交１０６０﹒４１億元，少

７﹒７２％。國指收報９５７６點，跌６３點或０﹒６６％。

重磅股全線低收，中移動（００９４１）跌０﹒７７％，報５１﹒５元；港交所

（００３８８）跌０﹒７６％，報３６４﹒２元；建行（００９３９）軟０﹒３８％，報

５﹒２６元；友邦（０１２９９）跌１﹒０９％，報７７﹒４５元。

Ａ股午後跌幅擴大，上證綜指收報３２７４點，跌４２點或１﹒２９％；深證成指收報

１３０２３點，跌１２６點或０﹒９６％，總成交７０２２﹒９７億人幣，少近７％。



＊疫情反彈資金泊入美元避險，油金齊挫＊



新型肺炎疫情反彈，據路透統計，全球累計確診病例數突破３０７８萬宗，市場憂慮原油需

求復甦未如理想，加上利比亞可能恢復石油產出，三桶油走低，中海油（００８８３）挫

２﹒３５％，報７﹒９１元；中石油（００８５７）跌２﹒０２％，報２﹒４２元；中石化

（００３８６）走低２﹒１３％，報３﹒２２元。中海油服（０２８８３）亦挫２﹒５１％，報

５﹒４３元；Ｆ三星原油期（０３１７５）跌１﹒９７％，報２﹒６９元。

美國國會共和民主兩黨遲遲無法就新一輪紓困方案達成協議，美元兌一籃子貨幣在避險情緒

下造好，金價受壓，隔晚曾跌穿１９００美元關，金股亦受累，山東黃金（０１７８７）挫

６﹒０９％，報２０﹒０５元；紫金（０２８９９）跌６﹒３８％，報５﹒４３元；招金

（０１８１８）跌２﹒５９％，報９﹒７６元；中國黃金（０２０９９）走低５﹒１９％，報

１０﹒２２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌２﹒３６％，報１３８３元。



＊港府再延長防疫措施，地產股跑輸＊



特首林鄭月娥宣布將原定周四午夜屆滿的現有防疫措施，延長多七天至１０月１日，措施大

致跟目前相同，食衞局明日將召開記招交代細節。地產收租股跑輸，太古Ａ（０００１９）挫

３﹒２７％，報３７元；九置（０１９９７）跌２﹒１９％，報３１﹒３元；恆地

（０００１２）跌１﹒３８％，報２８﹒５元；新地（０００１６）跌１﹒３％，報９８﹒４元

；新世界（０００１７）跌１﹒１８％，報３７﹒５５元。

本地銀行股繼續向下，匯控（００００５）上日跌穿３０元大關後，有傳暫停主動在社交媒

體發文，避免引來負面反應，不過其股價就和社交媒體一樣，齊齊「潛水」；集團股價今日低見

２８﹒３元，直迫２８元「世紀供股價」，收挫２﹒０５％，報２８﹒７元，全日成交

２４﹒９１億元，較上日少近三成一，反映沽壓減輕不少；同系恆生（０００１１）跌

１﹒２８％，報１１５﹒７元。東亞（０００２３）跌１﹒６３％，報１５﹒６６元；中銀香港

（０２３８８）軟０﹒９４％，報２１﹒１元；渣打（０２８８８）走低２﹒２９％，報

３４﹒１元。

濠賭股受壓，除了受累新型肺炎疫情反彈外，更因早前有報道指內地積極打擊洗錢活動，導

致不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金，有客戶憂慮賭廳關閉，紛紛向賭廳提取早前的現金存款，引

致出現「擠提」。銀娛（０００２７）挫３﹒２７％，報５３﹒２元；金沙（０１９２８）跌

２﹒５４％，報３０﹒７５元；澳博（００８８０）跌５﹒５１％，報９﹒４４元；新濠國際

（００２００）插７﹒１７％，報１４﹒５元；美高梅（０２２８２）軟０﹒８％，報９﹒９２

元。



＊微信問題未解決，騰訊續軟近１％＊



隔晚美股科技龍頭先跌後回升，恆生科指今日僅略為跑贏大市，升３７點或０﹒５２％，報

７２３３點。阿里巴巴（０９９８８）斥近３３億人幣增持申通快遞，持股將增至２５％，阿里

升１﹒０７％，報２６４﹒８元。美國商務部將對法官周日發布的命令提出異議，該命令叫停商

務部對蘋果和谷歌將騰訊（００７００）旗下微信海外版ＷｅＣｈａｔ下架的要求，騰訊續跌

０﹒９７％，報５１１﹒５元。京東（０９６１８）正式宣布計劃分拆旗下京東健康來港上市，

升０﹒９７％，報２９０元。路透引述消息人士指，ＡＳＭ太平洋（００５２２）正與潛在投資

者洽商私有化，希望轉到上交所掛牌以尋求更高估值，集團否認有關消息，收市仍走高

６﹒１３％，報８４﹒９元。

吉利（００１７５）為本日表現最差藍籌，錄得逾５０４０萬元資金淨流出，收挫

４﹒３７％，報１５﹒３元。其他車股亦向下，長汽（０２３３３）走低６﹒６１％，報

９﹒４７元；華晨中國（０１１１４）跌１﹒２８％，報６﹒９４元；廣汽（０２２３８）挫

５﹒１８％，報６﹒７７元。據報，中國網約車巨頭滴滴出行與比亞迪（０１２１１）合作，為

運輸業務生產定製電動汽車，比亞迪飆３﹒９１％，報１０６﹒２元。（ｎｓ）

