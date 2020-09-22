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即市新聞

22/09/2020 11:21

《股金豐采－涂國彬》美聯儲無新猷，美元升金價回

　　《股金豐采》市場情緒不穩定，本周一（２１日）再次轉差，金融市場波幅增加。一方面是
包括美聯儲在內的央行沒有新的刺激，且美國新的紓困計劃也遲遲未能推出，市場缺乏利好。一
方面是歐洲疫情再次惡化，擔心情緒升溫。在今年３月的時候，各類資產也出現過拋售的情況，
美元獨強。當時金價一度失守１５００美元的支持，不過很快又反彈回上行趨勢中去了。
　
＊ＶＩＸ走高＊
　
　　本周一風險資產再次受壓，股市和商品均下跌。恐慌指數ＶＩＸ高見３１﹒１８，收漲
７﹒５５％。美元的避險需求增加，周一大漲０﹒７９％，升破５０日線。如此一來，金價下行
壓力增加，不但跌穿５０日線，更低見１８８１﹒９美元，好在最後守住千九一線的支持，最終
收跌近２％至１９１２﹒６美元。短線或還有調整，但考慮寬鬆貨幣環境不變，同時有地緣政治
風險，金價回調空間料有限。
　
＊白銀乏力先調整＊
　
　　白銀原本在２６至２８美元區間窄幅震盪，但周一也跟隨黃金大幅回調，跌穿５０日線，失
守２５美元的區間支持，投資和工業需求均回落，下行壓力增加。白銀已經徘徊了近兩個月，始
終缺乏動能上攻，此番回落可能需要持續一段時間，惟料百日線支持還是有力的。
　
＊鈀相對表現稍勝＊
　
　　在短線遇阻１０００美元之後，鉑金也出現大幅下跌，周一跌穿５０、１００和２００日線
，低見８５４﹒８美元，最終收跌６﹒６５％至８７６﹒１美元。鈀金也面對壓力，但還是能守
住５０日線，下跌４﹒１６％至２２８１﹒７美元，並沒有脫離區間運行，表現強於其他貴金屬
。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）

（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金
（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財
務權益。）
　
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