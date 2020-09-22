《鍾之日記》憂歐美疫情反彈，恒指創三個月低

《鍾之日記》９月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



新冠疫情在歐美國家二度爆發，市場憂慮重新實施封鎖措施，加上美國國會可能推遲通過新

紓困方案，令人擔心經濟復甦比預期更漫長，而國際調查記者同盟發表多家銀行涉及洗黑錢的報

告亦進一步拖累美股走低，隔晚美股大跌。香江魚缸裂口低開１１１點，舊經濟股與賭股領跌，

隨Ａ股兩市低收，大市午後最多跌過２７５點低見２３６７５點，創逾三個半月低，最終收報

２３７１６點，跌２３３點或０﹒９８％，主板成交１０６０﹒４１億元，少７﹒７２％。

外圍下跌亦拖累滬深股市今早低開，滬綜指失三千三。但隨著人行大放水，券商板塊盤中拉

升，滬指半日內收復失地，惟尾盤多個板塊跌幅被放大，券商股抹平升幅，滬指急跌１﹒２９％

收市，兩連跌，收報３２７４﹒３點，再失三千三。盡管人民銀行今日放水３５００億元人民幣

，規模創今年２月４日以來最大，惟跌市沒刺激成交，兩市全日成交７０２３億人民幣，按日減

少７％，重返低位。



＊匯豐未止跌，迫近世紀供股價＊



慘被中美夾擊的匯豐控股（００００５），隔晚美股及倫敦股價均進一步下瀉，折合港元跌

穿２９元。身陷中美旋渦的匯控管理層可能怕「講多錯多」，據外電最新報道，匯控決定暫停主

動在社交媒體發文，回應客戶查詢除外，避免引來負面反應和評論。

香港醫學會持有２０萬股匯控，過往曾一年收息８０萬元，義務司庫楊協和表示，對匯控表

現非常失望，可能要改變投資策略。匯豐控股繼上日收跌逾５％穿３０大關後，今日尚未止跌，

今早開市即跌穿２９元，低見２８﹒３元，迫近匯控２００９年的「２８元世紀供股價」。不過

，投資者似乎認為供股價等於見底，一度在２８元買入價見「千人操」排隊撈貨。匯控其後跌幅

稍為收窄，收報２８﹒７元，跌２％。



＊疫情反彈人幣貶，民航股齊低飛＊



歐洲疫情或現反彈，包括西班牙與法國等地出現疫情復甦情況，英格蘭、蘇格蘭、威爾士及

北愛爾蘭的首席醫療官宣布，將疫情警戒級別調升至第二高。英國首相約翰遜日前指正考慮施行

第二輪全國封鎖。路透統計指全球累計確診病例數突破３０７８萬宗。

大摩對內地航空業的看法樂觀，其報告指，鑑於內地復甦比預期快、人民幣升值等因素而上

調國航（００７５３）、東航（００６７０）和南航（０１０５５）三大中資航空股的目標價和

盈利預測，但仍對供給過剩導致的價格競爭和出境遊持謹慎態度。大摩將三大中資航企的Ｈ股目

標價上調１５％－１９％，而Ａ股目標價亦調高１２％－２８％。

報告指，對於國航、東航和南航來說，人民幣每升值１％，將增加其淨利潤３﹒１８億－

５﹒２７億人民幣。

美國國會就第五輪救助方案的磋商一直未能取得進展，隔日外圍股市又再急挫，市場避險情

緒推動美元顯著走強。人民幣中間價今報６﹒７８７２，較上個交易日跌２７７點子，為連續第

二日下調。

疫情依然嚴峻，航空業復甦無期，加上人幣匯價回軟，拖累民航股今日全線下挫。國航帶頭

低飛６％，南航挫５﹒３％，東航（００６７０）潛４﹒８％，國泰（００２９３）亦滑２﹒１

％。



＊與滴滴成拍檔，比亞迪回吐後即反彈＊



外電引述消息指，滴滴出行與比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）合作，為滴滴的

運輸業務生產訂製的電動汽車，並計劃今年內交付。消息指，兩公司已經試產一批訂製電動汽車

，因還在試驗，將來要生產的汽車數量尚待確定。

對於兩者的合作，滴滴暫不回應傳聞，比亞迪則回應現階段暫無披露信息，以日後公告為準

。

不過，兩者的合作在８月就已有跡可循。據政府文件，比亞迪上月已獲工信部批准，銷售一

款名為Ｄ１的電動轎車車型。有知情人士透露，Ｄ１是兩家公司合作打造的專門用於網約車經營

的車型，該車型今年內就將交付。

比亞迪Ｈ股上日高見１１７元破頂後回吐逾８％，今日受消息帶動股價見回穩，全日反彈

３﹒９％，收報１０６﹒２元，企穩十天線（９６﹒３４元）之上。Ａ股升幅較弱，全日微升近

１％。

比亞迪更獲細摩唱好其盈利將持續增長，升其Ｈ股評級至「增持」，且目標價由１１０元上

調至１２２元，距離今日收市盤仍有近１５％的增幅。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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