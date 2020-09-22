《股林淘金－林家亨》道指跌５００，科技股倒升

《股林淘金》昨天（２１日）歐美市場擔憂新冠肺炎疫情再度升溫而下跌，歐洲主要國家股

市下跌超過３％，美股道指昨天早段曾下跌逾９００點，中段開始見底回升，收市仍報跌５０９

點，但納指１００指數表現優異，最後倒升４３點收市。在美股十大成交金額之中，有９隻股價

錄得上升，１隻下跌，反映道指雖然跌幅大，但大金額成交的股份都在科技股身上，而九成股份

都錄得升幅。

預計今日（２２日）港股表現優於美股，先跌後回穩。恆指昨天收市低於保歷加通道底線

２３９６１，形成超賣，估計今日早上仍會跌穿底線，但之後可反彈回底線附近或之上，而科技

股的表現應更理想，故可留意低位吸納新經濟股份，博其短線反彈，恆指在２３８２０點附近值

得吸納！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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