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即市新聞

22/09/2020 16:42

【聚焦人幣】人幣即期消滅一周升幅，收跌１４２點盤中穿６﹒７９

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隔日全球股市急挫，大幅市場避險情緒，美元顯著走強。中國
外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８７２，較上個交易日跌２７７點子，為連續第
二日下調，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２７點隨即跌穿６﹒７９，其後跌勢
有所放緩，跌幅一度收窄至６﹒７８３３，最終收報６﹒７８７５跌１４２點，失守６﹒７８關
，且創自９月１４日以來逾一周新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現微升６點子，報６﹒７９０１。

＊歐洲疫情惡化，市場避險美元漲＊

　　交易員稱，歐洲疫情惡化引發再度實施封鎖的擔憂，市場避險情緒升溫，隔夜美元指數明顯
上漲，令人民幣承壓。短期避險需求或繼續支撐美元，人民幣可能有所回調；不過即使美指繼續
回升，基本面因素也將限制人民幣調整空間。另外隨著美國大選臨近，市場不確定性料加劇匯價
波動。
　　中金公司最新觀點認為，對人民幣升值的預期不宜簡單線性外推。一方面，美國大選的不確
定性將加大資本市場波動，對人民幣形成制約；另一方面，美國貨幣最寬鬆的階段或已過去，而
疫情期間中國信貸大幅擴張，宏觀槓桿率顯著抬升。（ｊｔ）

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