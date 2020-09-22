【自貿開花】新設自貿區向內陸挺進，彰顯深化改革擴大開放決心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》內地自由貿易試驗區，由沿海城市向內陸

擴散，國務院２１日宣布，在北京、湖南和安徽設立自貿區，此外浙江自貿試驗區亦要擴大。加

上此前已經設立的１８個自貿區，中國目前自貿區數量已達２１個，實現了京津冀全覆蓋和長三

角全覆蓋。

新公布的３個自貿區及浙江自貿試驗區擴大方案設計涉及突出科技創新催生新發展動能、深

化金融開放、推動產業優化升級，加速資源配置和整合等多方面，顯示出中央政府面對嚴峻複雜

的國內國際形勢，堅持深化改革，擴大開放的方向不變。



＊自貿區已佔全國省份版圖的三分二＊



從２０１３年的第１個自貿區－－上海自貿區開始，７年間，全國２１個省份擁有自貿區，

佔了全國省份版圖的三分二。

對於新設的三個自貿區都是內陸區域，商務部副部長王受文解釋，選擇北京是為了實現京津

冀全覆蓋，有力推動京津冀協同發展，選擇安徽是為了推動長三角區域一體化。而湖南是為了疊

加中部崛起等國家發展戰略。這樣有利於推動形成全方位、多層次、多元化的開放合作格局，打

造國際合作與競爭新優勢，並開展差異化的探索。



＊邱曉華：北京加入自貿試驗區，政治意義大＊



對於自貿區擴容有何意義？國家統計局原局長、陽光資產首席戰略官邱曉華接受《經濟通通

訊社》查詢時表示，「這表明了中國持續開放的態度，尤其是現代服務業和數字經濟領域對外開

放。」而北京作為首都也加入了自貿試驗區的步伐，他認為這是「政治意義更大。」

交通銀行金融研究中心高級研究員何飛則表示，新增自貿區意義重大：一是在「雙循環」背

景下，新設自貿區既能夠通過制度創新，促進國內大循環更好暢通，也能夠通過貫徹落實國家對

外開放政策，助力國際大循環提質增效。二是有助於通過自貿試驗區加快內陸型城市開放，有望

通過自貿試驗區探索出一條內陸開放的新模式，同時為沿海和內陸聯動開放奠定基礎。三是緊密

契合疫情背景下數字經濟、數字金融蓬勃發展的大趨勢，通過新設自貿區對數字經濟領域給予制

度創新支持，促進數字經濟生態完善，加快累積數字經濟、數字金融發展經驗，進一步提升數字

經濟在經濟總量中的貢獻度。

數據顯示，今年前７個月，１８個自貿區新設外資企業３３００多家，實際利用外資９００

億元人民幣以上，進出口達到２﹒７萬億元人民幣。

