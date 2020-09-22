《匯市縱橫－蕭啟洪》「疫」境自強，靠「內」重生

《匯市縱橫》一場世紀疫情奪走了無數性命，逼使世界各地跌入「陷入式」的經濟封鎖狀態

。在疫情未完全受控下，給各行各業帶來巨大打擊，其中交通（海、陸、空）、商務與旅遊、餐

飲、娛樂、會展及相關的上下游產業等行業受到的打擊最大。回看今年環球經濟表現仿如墮入黑

洞，美國經濟創下自２０世紀４０年代以來最大降幅，日本經濟連續３個季度出現負增長，英國

經濟陷入２００８年世界金融危機以來首次技術性衰退等等。如今，面對著第二、第三波的疫情

衝擊下，各地經濟活動被逼受到抑制，個人消費大幅下降，失業危機日益嚴峻，世界經濟正陷入

前所未有的困局。



然而，西方國家仍未有反思，以「人類命運共同體」共度時艱，相反相繼採取自私自利的

「國民優先」政策，甚至有些國家藉機採取巧取豪奪的方式來打壓別國經濟。堂堂一個大國，怎

麼可以做出這種有如強盜所為的行徑！再者，有些政黨為了選票或自身利益，更不顧人民仍舊處

於水深火熱之中，遲遲未肯推出新一輪經濟紓困計劃。那又如何造福人民呢？得道者多助，失道

者寡助，這說明了這些人的做法將不得人心！近日有關報導指，美國政府對二千億美元的中國貨

品加徵關稅被裁定為違法，雖不具備明確的法律效力，但該裁決將大大削弱美國的威信和「領導

」地位。



＊以內循環推動經濟＊



自疫情以來，中國外貿受到嚴重衝擊，前景不容樂觀；再加上受到西方國家的圍堵政策步步

緊逼，中國還可以怎樣？面對逆境，中國不會坐以待斃，相反當局在多個月來分別推出了多項

「自救」的新政策措施。論及中國經濟最近幾個月最熱的主題詞，無疑是「內循環」一詞。簡單

來說，是以中國大循環為主體，希望通過擴大內需、刺激內部消費與投資，完善產業鏈與供應鏈

，幫助中國度過危機。而「外循環」方面，絕不是關起門來封閉運行，而是透過發揮內需潛力，

使中國市場和國際市場（可能是俄羅斯＋東盟＋部分一帶一路國家）更好聯通，更好利用兩個市

場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展方向。在世界經濟走下坡路的今天，中國希望通過

「內循環」避免跟世界經濟一起下行，寄望可避免與西方國一同遭殃。自從５月以來，中國兩會

期間已大力宣傳所謂「雙循環」在未來幾年推動經濟的重要性，相信在１０月份中共十九屆五中

全會所制定「十四五」規劃中有一定的份量。



近日人民幣升勢凌厲，兌美元創逾１６個月新高！上周二（１５日）在岸及離岸人民幣雙雙

升穿６﹒８關口，其中在岸價收市飆４６０點子，收復２０１９年５月初美國再度向中國加徵關

稅以來的全部跌幅。而筆者在三個月前已發表看漲人民幣走勢，當時匯率約為７算水平。隨著美

聯儲表示，未來三年內都不會加息，意味寬鬆政策將會給美元帶來下行壓力；加上受疫情影響導

致美國經濟下滑，更急需政府進一步擴大救市措施，這必然會導致美國財政赤字問題雪上加霜，

那長期大開印鈔機來填氹已是別無它法了。



另一方面，考慮到中國經濟復甦領先、國際收支改善和強勁的資本市場資金流入，預計人民

幣將繼續表現出色。再加上市場看好中國正大力啟動經濟內循環，令市場更具信心。因為內循環

更多使用的是人民幣結算，以促內需擴大消費升級，以及促投資擴大產業升級。故此，料短期人

民幣或考驗６﹒７關口，而長遠目標將逐步邁向６﹒３水平也不足為奇。



今天的中國面對重重挑戰，仍然能逆行而上，就算面對未知的未來，莫說前面有多麼艱難，

筆者認為，中國不能輕易屈服於那些西方國脅逼下的經濟秩序，相反應好好發揮我國自身條件，

尋找一條適合自己「中國特式」的道路，才能實現中國長遠的發展目標。所謂的「中國特式」仍

然是建基於大家互相尊重、公平、共贏的關係之上，更重要的是與有意合作的國家共建一個新的

全球化時代！



＊本周策略＊



英鎊：上周建議候高於１﹒３０００沽出英鎊兌美元已成交，並於１﹒２７８０平倉，獲利

２２０點子。



歐元：本周建議候高於１﹒１８５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１６５０，止蝕１﹒２０５０。



澳元：本周建議候高於０﹒７３５０沽出澳元兌美元，目標０﹒７１５０，止蝕０﹒７４５０。



英鎊：本周建議候高於１﹒２９５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２７００，止蝕１﹒３０５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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