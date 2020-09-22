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即市新聞

22/09/2020 15:22

《匯市縱橫－蕭啟洪》「疫」境自強，靠「內」重生

　　《匯市縱橫》一場世紀疫情奪走了無數性命，逼使世界各地跌入「陷入式」的經濟封鎖狀態
。在疫情未完全受控下，給各行各業帶來巨大打擊，其中交通（海、陸、空）、商務與旅遊、餐
飲、娛樂、會展及相關的上下游產業等行業受到的打擊最大。回看今年環球經濟表現仿如墮入黑
洞，美國經濟創下自２０世紀４０年代以來最大降幅，日本經濟連續３個季度出現負增長，英國
經濟陷入２００８年世界金融危機以來首次技術性衰退等等。如今，面對著第二、第三波的疫情
衝擊下，各地經濟活動被逼受到抑制，個人消費大幅下降，失業危機日益嚴峻，世界經濟正陷入
前所未有的困局。
　
　　然而，西方國家仍未有反思，以「人類命運共同體」共度時艱，相反相繼採取自私自利的
「國民優先」政策，甚至有些國家藉機採取巧取豪奪的方式來打壓別國經濟。堂堂一個大國，怎
麼可以做出這種有如強盜所為的行徑！再者，有些政黨為了選票或自身利益，更不顧人民仍舊處
於水深火熱之中，遲遲未肯推出新一輪經濟紓困計劃。那又如何造福人民呢？得道者多助，失道
者寡助，這說明了這些人的做法將不得人心！近日有關報導指，美國政府對二千億美元的中國貨
品加徵關稅被裁定為違法，雖不具備明確的法律效力，但該裁決將大大削弱美國的威信和「領導
」地位。
　
＊以內循環推動經濟＊
　
　　自疫情以來，中國外貿受到嚴重衝擊，前景不容樂觀；再加上受到西方國家的圍堵政策步步
緊逼，中國還可以怎樣？面對逆境，中國不會坐以待斃，相反當局在多個月來分別推出了多項
「自救」的新政策措施。論及中國經濟最近幾個月最熱的主題詞，無疑是「內循環」一詞。簡單
來說，是以中國大循環為主體，希望通過擴大內需、刺激內部消費與投資，完善產業鏈與供應鏈
，幫助中國度過危機。而「外循環」方面，絕不是關起門來封閉運行，而是透過發揮內需潛力，
使中國市場和國際市場（可能是俄羅斯＋東盟＋部分一帶一路國家）更好聯通，更好利用兩個市
場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展方向。在世界經濟走下坡路的今天，中國希望通過
「內循環」避免跟世界經濟一起下行，寄望可避免與西方國一同遭殃。自從５月以來，中國兩會
期間已大力宣傳所謂「雙循環」在未來幾年推動經濟的重要性，相信在１０月份中共十九屆五中
全會所制定「十四五」規劃中有一定的份量。
　
　　近日人民幣升勢凌厲，兌美元創逾１６個月新高！上周二（１５日）在岸及離岸人民幣雙雙
升穿６﹒８關口，其中在岸價收市飆４６０點子，收復２０１９年５月初美國再度向中國加徵關
稅以來的全部跌幅。而筆者在三個月前已發表看漲人民幣走勢，當時匯率約為７算水平。隨著美
聯儲表示，未來三年內都不會加息，意味寬鬆政策將會給美元帶來下行壓力；加上受疫情影響導
致美國經濟下滑，更急需政府進一步擴大救市措施，這必然會導致美國財政赤字問題雪上加霜，
那長期大開印鈔機來填氹已是別無它法了。
　
　　另一方面，考慮到中國經濟復甦領先、國際收支改善和強勁的資本市場資金流入，預計人民
幣將繼續表現出色。再加上市場看好中國正大力啟動經濟內循環，令市場更具信心。因為內循環
更多使用的是人民幣結算，以促內需擴大消費升級，以及促投資擴大產業升級。故此，料短期人
民幣或考驗６﹒７關口，而長遠目標將逐步邁向６﹒３水平也不足為奇。
　
　　今天的中國面對重重挑戰，仍然能逆行而上，就算面對未知的未來，莫說前面有多麼艱難，
筆者認為，中國不能輕易屈服於那些西方國脅逼下的經濟秩序，相反應好好發揮我國自身條件，
尋找一條適合自己「中國特式」的道路，才能實現中國長遠的發展目標。所謂的「中國特式」仍
然是建基於大家互相尊重、公平、共贏的關係之上，更重要的是與有意合作的國家共建一個新的
全球化時代！
　
＊本周策略＊
　
英鎊：上周建議候高於１﹒３０００沽出英鎊兌美元已成交，並於１﹒２７８０平倉，獲利
２２０點子。
　
歐元：本周建議候高於１﹒１８５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１６５０，止蝕１﹒２０５０。
　
澳元：本周建議候高於０﹒７３５０沽出澳元兌美元，目標０﹒７１５０，止蝕０﹒７４５０。
　
英鎊：本周建議候高於１﹒２９５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２７００，止蝕１﹒３０５０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》
　
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