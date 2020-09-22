《政經脈搏－許照中》香港國際金融中心地位，豈由特朗普說了算

《政經脈搏》特朗普狂言美國取消香港的特殊待遇地位，將有助美資奪回更多證券交易的業

務，我上文說這位美國領導人竟然無知的不知道原來美資過去３０年在本港賺取了以百億元計的

利潤，都是拜有機會參與內企在港上市與交易所致，而且至今與歐資大行仍然差不多壟斷了本地

金融股市，我說他要取回更多證券交易業務，倒要看看他們下面的那些既得利益金融大行會否答

應。



＊螞蟻上市料可使三家美資投行進帳逾３億美元＊



遠的不說，便看行將在港、滬上市的螞蟻集團，其上市保荐團隊除內地的中金之外，便落在

花旗銀行，摩根大通和摩根史丹利等身上，根據市場估計，這三家美資投行行將落到口袋的手續

費收入便會高逾３億美元，並且可能成為近１０年以來美資投行在本港市場收取到的最大的一宗

單一上市保薦費用，而事實上，市場估計，自今年初以來，美資投行在港、美兩個市場自中概企

業上市工作的身上所收取到的服務費用，便已經超過４億美元，比較去年同比仍然增加了２５％

，反映美資投行在與中概股有關的市場各類交易活動上的利益是如何的龐大，這一大塊的肥肉他

們又那會輕易答應放棄。



港股巿場自９０年代初開放，全面朝國際化發展，首先迎來了大量內地企業透過本港巿場集

資上市，也同時迎來了大批以美資為主，歐資為次的國際金融巨企屯駐本港金融市場，尋且長時

間幾乎壟斷了大、小中資企業包括國企等在本港的上市保薦與股份承銷工作，目前在港上市內地

企業超逾２千家，相信大部分都見到美資投行的身影，利益之龐大，可想而知，２００８年全球

金融海嘯前後，隨著內地巨型金融投行的崛起和陸續進駐本港巿場，美資投行在中資企業上市的

保薦和承銷工作的壟斷性地位才逐漸受到挑戰，然而由於美資投行背後終究夾著龐大的國際大型

投資資金客源，在大型集資活動上仍然舉足輕重，因此仍能分到一杯羹，不致失掉在本地巿場的

這塊肥肉。



＊美資獲利厚，難捨香港市場＊



美資投行藉著中國改革開放，讓大量的內地企業在港股市場上市，３０年來估計從中獲取了

數以百億元計的上市及承銷等費用，而且這些機會仍然陸續有來，他們又豈會因為特朗普一己的

政治做秀而放棄這個市場，特朗普奢言香港沒有了美國的特惠待遇，便會失去主要國際金融中心

的地位，這句說話豈會是由他說了算，這還需要看看我們國家是否答應，特朗普無疑是太過沒有

自知之明了。《六福金融主席兼行政總裁 許照中》



（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）



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