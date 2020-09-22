《師傅教路－黃瑋傑》玖龍紙業擴充造紙產能，加強產業鏈垂直整合

《師傅教路》玖龍紙業（０２６８９）公布了截至２０２０年６月３０日止財政年度業績，

全年銷量較２０１９財政年度增長８﹒５％，創約１５３０萬噸新高，主要由中國業務銷量增加

１２０萬噸所帶動。集團實現銷售收入５１３﹒４１億元人民幣，減少６％，主要由於產品售價

下跌１３﹒４％所致﹒集團銷售收入之主要來源仍為包裝紙（包括卡紙、高強瓦楞芯紙及塗布灰

底白板紙），佔銷售收入８６﹒７％，其餘１３﹒３％的銷售收入來自文化用紙、高價特種紙及

漿產品。按地區劃分，集團收入繼續主要來自中國市場（尤其是卡紙及高強瓦楞芯紙業務）；中

國消費相關的銷售收入佔集團總銷售收入８９﹒３％，而餘下１０﹒７％的銷售收入則為售予其

他國家客戶的海外銷售收入。



＊受疫情影響，股東應佔盈利減少１７％＊



集團股東應佔盈利為４１﹒６８億元，增長７﹒５％；毛利率由１５﹒６％增加２個百分點

至１７﹒６％，主要由於廢紙原料成本之下跌遠較產品售價之下跌快所致。若按上下半年度比較

，下半年度銷售收入為２２﹒５億元，較上半年度減少２１﹒９％；股東應佔盈利為１８﹒９億

元，較上半年度減少１７％，主要受今年第一季度新型肺炎疫情影響，中國以至全球經濟遭受打

擊，供應鍊及需求遭嚴重扭曲。

於２０財政年度，集團於瀋陽及泉州共增加造紙產能９５萬噸，並於馬來西亞新增據點生產

再生漿。截至今年６月３０日止，集團於全球的漿紙總設計年產能為１７３２萬噸（包括造紙

１６４７萬噸、再生漿及硬木木漿８５萬噸）。集團將繼續擴充造紙產能，今年下半年將在河北

及東莞新增共１１０萬噸卡紙年產能，而馬來西亞５５萬噸包裝紙年產能預計於２０２２年第二

季度前投產。此外，集團還打算於２０２２年底前在湖北漿紙基地增加１２０萬噸包裝紙年產能

。預計以上項目完成後，集團造紙總設計年產能將達到１９３２萬噸。



＊計劃開闢國內外替代原料供應渠道＊



另一方面，集團將繼續加強產業鏈垂直整合。隨著２０２１年起落實零配額進口廢紙政策，

優質廢紙供應的缺口將擴大。為了彌補原料缺口，加強原料之質與量及確保生產成本優勢，集團

投入資本開支調整原料結構，開闢國內外替代原料供應渠道，目前於海外備有１５萬噸木漿及

７０萬噸再生漿年產能。另外正積極於湖北荊州籌備其國內首個漿紙一體化項目，預計將包括年

產能達６０萬噸之木漿生產線。此外，亦計劃於瀋陽增加６０萬噸木漿年產能，預計於２０２２

年底前集團之硬木木漿及再生漿總設計年產能將超過２００萬噸。



＊建議９元以下買入，目標１０元＊



集團於２０財政年度內收購了下游包裝廠業務，生產瓦楞紙板及紙箱，以發揮協同效應。未

來，集團計劃於成都及重慶包裝廠增設包裝設施，以及開拓新客戶和開發高附加值產品，務求加

快提升整體營運效率，為盈利作出貢獻。在積極擴充產能的同時，集團亦持續減債，其未償還貸

款由２０１９年６月３０日的３１３﹒０８億元減少５０﹒２１億元至２０２０年６月３０日的

２６２﹒８７億元，淨債務對總權益比率由５９﹒２％減至５０﹒５％。以每股基本盈利

０﹒８９元人民幣計算，現價往績市盈率約９﹒３５倍。若調整至９元以下可予吸納，上望１０

元，止蝕位８﹒４５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

