《股壇解碼－戴名》道指反彈在望；滔博（０６１１０）定位失準

《股壇解碼》上周五（１８日）道指在期指結算日跌至２７５０４點便出現反彈，再次引證

道指嘅無形之手。美股市底仍然良好，加上特朗普選情樂觀，聯儲局放鴿的三重發功下，美股牛

市可望延續。加州一名法官在周日（２０日）禁令生效前基於言論自由而暫停商務部要求把

ＷｅＣｈａｔ從蘋果公司及Ｇｏｏｇｌｅ應用程式商店下架的命令，表面看ＷｅＣｈａｔ的燃眉

之急已除，相信當特朗普在選情穩定後必會捲土重來，畢竟在美國國內ＷｅＣｈａｔ用戶不少，

假若ＷｅＣｈａｔ被下架而引起用戶杯葛，這樣對特朗普的選情將帶來極大的負面影響，兩害取

其輕，特朗普絕對不會冒這個險。



＊振臂高呼＊



去年底新上任的歐盟執行委員會主席馮德萊恩在上周發表第一份面對歐洲議會的國情諮文，

當中重點包括歐盟在國際問題上要明確表態和快速行動，提倡「建立我們想要生活的世界，脆弱

世界中的活力聯盟」，顯出歐盟要在世界舞台上重新定位並與其他國家爭一日之長短的鴻圖大志

，並且在人權問題上比前任顯得異常強硬，當中更指明對香港或維吾爾人的關注，並且揚言如果

中國不開放市場，歐洲將有所行動。同時強調無論今年美國大選結果如何，歐盟都準備建立新的

跨大西洋聯盟。身為德國人的馮德萊恩加上今年德國成為歐盟輪任主席國，德國在歐盟的影響力

將更為突出，相信在未來日子歐中衝突將會演變成常態，投資者要小心貿易戰將蔓延歐洲。



＊烽煙四起＊



上周二（１５日）美國商務部發聲明就有關華為的禁令正式生效，加上特朗普對微信和

ＴｉｋＴｏｋ的封殺，針對Ｉ﹒Ｔ﹒領域的封殺已接近完成，傳聞下一輪將是阿里巴巴

（０９９８８），假設屬實的話，這是針對中國在吸取外匯上的致命打擊，雖然微信支付和支付

寶都是網上支付平台，但不同的是阿里巴巴主要以Ｂ２Ｂ業務為主，而支付寶正好是阿里巴巴

Ｂ２Ｂ業務的御用平台，美國在線上線下圍堵中國的貿易渠道，顯而易見是為了削弱中國吸取外

匯的能力，假如再配合停用ｓｗｉｆｔ系統，中國在明年到期的美元債券如何償付是一個大問題

。中國以不可靠實體清單來對美國作出反制，成效如何不得而知，但反制措施卻實實在在打擊了

外資企業的投資意欲，新一輪的撤資潮隨時一觸即發，投資者不宜過分憧憬。



＊艱苦經營＊



媒體報道包浩斯國際（００４８３）以負鐘形式讓員工在無ＯＴ的情況下加班，身為上市公

司的包浩斯國際尚且如此，加上之前的海港城Ｇ２０００事件，香港的零售市道已經一蹶不振，

整體經濟數據無個好樣，其他行業必受拖累，經濟如此差的情況下，恆生指數可以話係無運行，

如果單憑ＡＭＴＸ四隻股票就可以撐起恆指的話，相信會是一地眼鏡碎。恆指牛熊證街貨比例維

持在６２：３８的比例，大戶對後市仍然睇淡，剛好美股期貨結算完畢，投資者現階段不要貿然

入市，維持恆指支持位在２２０００點。



＊股票簡評＊



滔博（０６１１０）主要於中國從事運動鞋服產品零售業務，絕大部分集團經營的門店均為

單一品牌門店，當中包括Ｎｉｋｅ、Ａｄｉｄａｓ、Ｐｕｍａ、Ｎｏｒｔｈ Ｆａｃｅ、

Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ和Ａｓｉｃｓ等等，由於以所售運動產品的品牌冠名，業務上有為他人作

嫁衣裳的感覺，始終業務造得再好也是人家的品牌，消費者只認識品牌而不認識滔博，偏偏市場

策略又要跟著品牌走，缺乏自主性的市場應變能力也是集團的一大痛點。

在電商流行的今天，滔博嘗試以數據驅動模式（視符各店舖的不同客戶群而決定出售產品和

型號）營運去減低每個店裡所謂的死貨，但運動用品行業的特性有點像時裝或者ＦＭＣＧ，當季

的熱賣款式和一些所謂嘅長青款是每店必備，產品的差異化優勢並不明顯，倉存管理上的難題仍

然解決不了。截至今年２月２８日止，滔博在全國擁有直營店接近８４００間，手上現金略高於

２８億，但短期借款和銀行透支已經有２４億，經對減後的４億是否足夠讓公司繼續營運一段短

時間，假設將爆發新一波ＣＯＶＩＤ－１９疫情，滔博將面臨資金不足的情況，沉重的租金負擔

將是集團的致命傷，加上今年缺乏了奧運效應，可以預期滔博的業績會出現明顯的倒退。種種不

利因素令股價缺乏上升動力，滔博的合理股價若在７﹒５元附近。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

