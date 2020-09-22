【潛逃離港】林鄭：被捕港人先由內地處理屬正常程序，之後接返港

《經濟通通訊社２２日專訊》１２名港人涉偷渡台灣被中國海警截獲，被扣押深圳已近一個

月。行政長官林鄭月娥今日出席行政會議前表示，港人在內地管轄區犯案，先交由內地司法處理

屬正常程序，完成程序後會用一貫做法接回香港。

她表示，由２０１８年至今共有２０００多宗港人內地管轄區犯案事件，有港人在內地犯法

後需移送回港，港府對這宗案件亦會一視同仁。（ｈｙ）

