《日入而息》防疫措施延長，華住遭狙擊，警方擬修訂傳媒代表定義

《今天重點》﹡華住集團（０１１７９）指回港上市是由於堅信中國市場有巨大發展潛力；

沽空報告包含許多錯誤陳述及對運營誤導性結論；華住集團首掛收３１１元

高招股價近半成

﹡林鄭月娥稱將現有防疫措施延長七天至１０月１日；林鄭月娥稱施覺民辭任

終院法官無提原因，不作任何揣測；管牧稱陳同佳因政情疫情暫未自首，港

府願協助；被捕港人先由內地處理屬正常程序，之後接返港

﹡警方修訂「傳媒代表」定義，須已向政府新聞處登記等；記協等組織聯署抗

議警方更改警察通例下「傳媒代表」定義

﹡百佳向弱勢社群派４０００萬食物券，料逾２０萬人受惠；惠康向有需要人

士派２００萬張現金券餐券，涉８０００萬元



《即日市況》﹡港股跌２３３點收２３７１６再創逾三個月低位，科指尾市升幅縮窄



《深滬股市》﹡Ａ場尾盤失守，滬綜指收挫１﹒３％穿三千三成交縮



《美元匯價》﹡美元突破５０天線，逼近９４重要阻力；歐元最新報１﹒１７５７╱６０，

日圓最新報１０４﹒４７╱４９



《公司業績》﹡玖龍紙業（０２６８９）全年純利按年升７﹒４６％，派末期息２２分人民

幣

﹡ＪＢＢ（０１９０３）全年純利跌８９％至２１６萬林吉特



《公司資訊》﹡ＣＬＳＡ ＰＲＥＭＩＵＭ（０６８７７）新西蘭附屬牌照被附加條款

﹡大酒店（０００４５）李國寶確認非證監會此次涉及東亞銀行的行動之對象

﹡工行（０１３９８）人民幣債券將是海外投資者不可缺乏的投資組別

﹡中國平安（０２３１８）金融服務客戶中，六成使用集團醫療服務

﹡中國能建（０３９９６）超臨界循環流化床機組建成投產

﹡交所（００３８８）李小加稱香港在定息及貨幣市場上仍有挑戰，未來人民

幣將日趨重要

﹡京東（０９６１８）擬分拆子公司京東健康於港交所主板上市

﹡和泓服務（０６０９３）斥１５００萬元人民幣購廣東物管公司六成股權

﹡東方匯理表示場外結算公司相關交易量正增加，市場需要客觀精算服務

﹡泛亞環境（０６１２８）存託證券向ＯＴＣＱＸ申請美國第二上市

﹡報道指京東健康最快本周向聯交所遞交上市申請

﹡華住集團（０１１７９）黃金周酒店預訂勝去年；回港上市是由於堅信中國

市場有巨大發展潛力；沽空報告包含許多錯誤陳述及對運營誤導性結論

﹡泰禾人壽推「探索號兒童儲蓄計劃」

﹡匯控（００００５）據報暫停主動在社交媒體發文，避免引起負面反應；醫

學會表示對匯控表現非常失望，考慮應否沽售

﹡澳科控股（０２３００）及華電福新（００８１６）今早宣布停牌；澳科控

股表示自今早短暫停止買賣，待刊發公司內幕消息

﹡李勇辭去中石化（００３８６）非執行董事職務

﹡中信銀行（００９９８）副行長楊毓辭職

﹡映客互娛（０３７００）認購１億元人民幣招商銀行新金融產品



《國企紅籌》﹡北京京城機電（００１８７）售五方橋資產予大股東

﹡華僑城（０３３６６）創研院為水公園項目提供設計及規劃服務

﹡越秀地產（００１２３）與一間銀行訂立融資協議，該行提供最多５億元貸

款

﹡中通服（００５５２）司芙蓉因年齡辭任公司總裁，黃曉慶接任



《神州民企》﹡平安好醫生（０１８３３）聚焦三大戰略方向升級

﹡騰訊地圖與滴滴深度合作聚合打車，未來將接入更多打車平台



《中國要聞》﹡據報二三線房貸現收緊跡象，部分銀行甚至暫停業務

﹡李克強稱國家層面全力支持上海自貿區更大力度開放

﹡特斯拉打通成都至拉薩充電路線，共布局１３座充電站

﹡農業部表示加強對大豆產業支持力度，建國家級生產基地

﹡中紀委調查指高端白酒價格續走高，警惕不正之風回潮

﹡渤海證券未足額繳納地方債發行款，承銷團資格被取消

﹡華遠集團原董事長任志強涉貪污受賄等罪一審判１８年

﹡人行３５００億逆回購利率持平，規模創逾７個月最大

﹡人行外匯局就便利境外機構投資中國債市制定新規

﹡銀行間債市延長交易，３３家境外機構達７０億元交易

﹡業內人士表示螞蟻集團Ａ股融資額不會超過８８億美元

﹡國務院發文力促新型消費，壯大各類消費新業態新模式

﹡４５公司涉瑞幸咖啡不正當競爭行為，共罰６１００萬

﹡前程無憂表示設立委員會評估ＤＣＰ私有化提議

﹡瑞幸咖啡表示尊重並執行國家相關部門做出的處罰決定

﹡上緯新材疑「協商報價」，上交所表示採取自律監管措施

﹡首批科創板ＥＴＦ開賣銷情佳，華夏基金半小時售罄

﹡料首批科創板ＥＴＦ將全數售罄，科創５０指數逆市微升

﹡海南表示免徵旅遊業、現代服務業等境外直投企業所得稅

﹡報道指華為Ｍａｔｅ４０ Ｐｒｏ開啟全球認證；機構降華為全年手機產量

預估一成，料市佔率可維持；ＳＯＮＹ終止向華為提供圖像傳感器；華為澳

洲表示終止當地巨額投資，明年將繼續裁員

﹡銀保監處長變身地鐵色狼，遭北京警方行政拘留十日

﹡中印已舉行第六輪軍長級會談，同意繼續保持對話磋商

﹡北京、湖南、安徽自貿試驗區定位及功能簡介

﹡新設自貿區向內陸挺進，彰顯深化改革擴大開放決心

﹡中證監表示把支持創新放在更突出位置，守牢風險底線



《寶島快訊》﹡台股收跌逾１％，台灣８月外銷訂單增近１４％勝預期

﹡台灣稱大陸否認海峽中線等同摧毀台海現狀



《其他消息》﹡林鄭月娥稱施覺民辭任終院法官無提原因，不作任何揣測；管牧稱陳同佳因

政情疫情暫未自首，港府願協助；被捕港人先由內地處理屬正常程序，之後

接返港

﹡馬逢國批政府對演藝界援助不足，透露曾有官員叫業界申請綜援

﹡通訊局批准新增頻率編配，以落實世界無線電通信大會決議；通訊局放寬對

物業廣告及播放體育賽事加入廣告材料規管

﹡警方修訂「傳媒代表」定義，須已向政府新聞處登記等

﹡課程檢討小組建議維持高中四個核心科目安排，考慮將通識科送審

﹡通訊局就去年《左右紅藍綠》節目向港台發警告

﹡旅遊界批評第三輪抗疫基金支援減少，敷衍業界

﹡本港第二季國際收支赤字１５５億，經常帳盈餘６０５億元

﹡深股通額度全日用６﹒８億元；滬股通額度全日流走１０﹒６億元，陸股通

淨流出２０億

﹡第五屆聯大投資比賽９月２８日開始，雲集１４間院校逾三千人參賽

﹡Ｍｏｘ表示今天起正式開始為全港市民提供服務

﹡百佳向弱勢社群派４０００萬食物券，料逾２０萬人受惠

﹡惠康向有需要人士派２００萬張現金券餐券，涉８０００萬元

﹡富通保險與同系仁山優社合作提供「養生養老」康健護理服務

﹡仲量聯行表示８月香港整體甲級寫字樓租金跌幅收窄

﹡中原按揭表示８月資助自置房屋按揭登記按月增近１７％

﹡金發局表示延續基金互認限制是理財通現階段最實際的選擇

﹡記協等組織聯署抗議警方更改警察通例下「傳媒代表」定義



《大國博弈》﹡美國拘藏族華裔警，涉訛稱受政治迫害為中國收集情報

﹡特朗普稱曾要求調整美元匯率，但被斷然拒絕

﹡傳中國不可靠實體清單無統一標準，或涉非美國公司

﹡傳匯控及渣打正就中美制裁，制定緊急應變方案

﹡教育部表示培養關鍵領域核心技術人才，解決卡脖子問題



《新冠肺炎》﹡本港新增８宗確診，其中５宗為輸入個案

﹡白宮經濟顧問庫德洛稱英國或再實施封鎖拖累美股表現

﹡多名專家促港府更新高風險地區名單，防範境外輸入

﹡林鄭月娥稱將現有防疫措施延長七天至１０月１日

﹡迪士尼樂園周五起重開，惟初期逢周二周四關閉

﹡學校明起分階段復課，運輸署呼籲市民預早出門

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