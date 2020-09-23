《日出而作》納指升近２％，金價曾穿１９００美元，金管局再入市



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７２８８．１８ 升 １４０．４８點╱０．５２％

標普５００ ３３１５．５７ 升 ３４．５１點╱１．０５％

納斯達克 １０９６３．６４ 升 １８４．８４點╱１．７１％

倫敦富時１００ ５８２９．４６ 升 ２５．１７點╱０．４３％

法蘭克福ＤＡＸ １２５９４．３９ 升 ５１．９５點╱０．４１％

巴黎ＣＡＣ４０ ４７７２．８４ 跌 １９．２０點╱０．４０％



﹡香港時間７：３２ａｍ美元兌日圓１０４．９９，歐元兌美元１．１７０７



《最新資訊》﹡中通快遞（０２０５７）定價２１８元，低上限１９％

﹡再鼎醫藥（０９６８８）定價５６２元，低上限１３％

﹡美國上月二手樓銷售升２﹒４％，符合市場預期

﹡歐元區９月消費者信心指數升至負１３﹒９，勝預期

﹡金管局注９﹒６１億港元，銀行結餘增至近２４２５億

﹡美股道指反彈１４０點，亞馬遜飆升納指漲近２％

﹡聯儲行長暗示加息前景基調鷹派，美元升至八周高位

﹡白宮經濟顧問庫德洛表示特朗普對ＴｉｋＴｏｋ交易樂觀

﹡習近平聯合國大會發言無意跟任何國家打冷戰熱戰

﹡中國及印度一致同意停止向邊境前線增兵

﹡宏輝（００１８３）料全年稅前盈轉虧，蝕最多１﹒７億元

﹡國藥科技料全年度淨虧損擴大至最多１﹒６２億

﹡美國會眾議院通過兩黨支持短期開支方案，免華府停擺

﹡多倫多渥太華蒙特利爾擬收緊限聚

﹡西班牙日均逾萬新症，馬德里再封城

﹡英防疫升級，強制酒吧晚上１０時關門

﹡特朗普再就疫情問題抨擊中國，籲聯合國追究中方責任

﹡螞蟻集團在上交所科創板提交註冊

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）澄清沒有私有化計劃

﹡ＩＢＩ（０１５４７）斥１９４０萬元入市購入匯控、巴克萊

﹡成峰高教（０１７５２）全年純利增５％，派末期息０﹒３港仙

﹡協合新能源（００１８２）２﹒７億元售兩項目，料收益９２４５萬元

﹡松齡護老集團（０１９８９）公眾持股量僅約７％仍未符規定，續停牌

﹡金馬能源（０６８８５）出資７億人幣合資產銷焦炭，持７０％股權

﹡金粵控股（０００７０）擬購上海物業最少５１％股權

﹡致浩達（０１７０７）因一宗致命事故收到勞工處提告傳票

﹡訓修實業（０１９６２）與虛擬實境製作公司訂諒解備忘錄

﹡創新電子（０８３４６）主席劉文德溢價五成提私有化，今早復牌

﹡港龍中國地產（０６９６８）８月銷售額同比跌７％

﹡新興印刷（０１９７５）全年純利增３９％，派末期息３﹒５仙

﹡瑞港建設（０６８１６）擬購建築工程公司３４％股權，訂備忘錄

﹡嘉濤（０２１８９）派錯藥兼爆鼠患安老院舍不屬集團旗下

﹡維亞生物（０１８７３）斥資８億元購杭州地建實驗室

﹡廣發証券（０１７７６）斥１﹒２億人幣組基金，投資環保消費行業

﹡澳能建設（０１１８３）３份服務協議延長兩年，涉逾１億澳門元

﹡濱海投資（０２８８６）中標江西省管道天然氣特許經營權

﹡歡喜傳媒（０１００３）料４部電影陸續上映，貢獻收益



《國企紅籌》﹡天業節水（００８４０）母公司被制裁，評估所受影響



《神州民企》﹡傳比亞迪（０１２１１）與平治母公司戴姆勒洽商，供應電動車晶片



《中國要聞》﹡李克強強調繼續保持金融支持實體經濟政策合理力度

﹡習近平召開教育文化衛生體育領域專家座談會



《新股上市》﹡卓越商企服務、第一服務擬本周上市聆訊籌共６億美元

﹡基金巨企領投融資未有上市時間表

﹡傳嘉和生物藥業今起招股擬籌逾２８億元，１０月初上市

﹡嘉和生物（０６９９８）今起招股入場費約１２１２１元

