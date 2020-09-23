《華爾街內望》美股道指反彈１４０點，亞馬遜飆升納指漲近２％

《經濟通通訊社２３日專訊》雖然美國國會可能推遲推出新財政刺激措施，加上歐美新增病

例攀升，打擊經濟復甦預期，但美股周二（２２日）反彈。

道指漲１４０點或０﹒５２％，報２７２８８點。標指高３４點或１﹒０５％，報３３１５

點。納指飆升１８４點或１﹒７１％，報１０９６３點。

聯儲局主席鮑威爾周二在國會作證表示，自疫情導致經濟陷入衰退以來，美國經濟出現明顯

改善，但未來仍存在不確定，必要時局方將採取更多措施。

芝加哥聯儲行長埃文斯周二則表明，如果國會不能通過新一攬子財政計劃，給予失業民眾以

及州政府支持，經濟將面臨更長、更慢的復甦，並出現衰退動力大大增強的風險。

美國聯邦疾病控制和預防中心周二報告累計確診病例數達６８２﹒５７萬宗，並新增死亡病

例４３８宗，累計死亡病例逾１９﹒９萬宗。

投資者亦準備迎接長時間的市場波動，因為市場對華盛頓日益增加的政治不確定性感到擔憂

，最高法院大法官金斯伯格上周去世亦加劇不確定性。

個股方面，微軟、蘋果、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ均漲逾１﹒６％，推動美股

反彈，當中亞馬遜跳漲５﹒７％，其評級被上調至「優於大市」，公司仍將繼續從會員和第三方

商家獲得提振。

特斯拉挫５﹒６％，總裁馬斯克就加快生產的困難作出警告，因為有專家警告，特斯拉對大

型鋁部件的依賴增加，可能帶來新製造挑戰。

甲骨文跌０﹒３％，中國《環球時報》上日晚發表社評指，其與ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳

動達成的協議，明顯存在不公平，很難相信中方批准協議。

十年期國債收益率下滑０﹒２個基點，報０﹒６６９％。（ａｌ）

