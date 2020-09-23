《出旗制勝－麥穎儀》跌穿兩萬四吼騰訊購１６９２５沽１５３６８

《出旗制勝》外圍股指急跌拖累恆指本周連續２日回軟，累計跌幅超過７００點，失守

２４０００點關口仍未止跌，周二（２２日）收市報２３７１６點，見３個月以來低位，大市成

交額回落至１０６０億元，恆指波幅指數連續２日回升，累計升幅超過１６％。

受累中美摩擦升溫，美國商務部上周五（１８日）宣布由９月２０日起在美國的程式應用商

店封禁微信海外版ＷｅＣｈａｔ，用戶將無法下載及更新，但就在禁令生效前，美國法官又頒布

臨時禁制令叫停商務部的禁令。騰訊（００７００）股價連續４日回落，重返５１０元位置附近

。但北水連續９個交易日流入追捧，而且見到周一資金以流入騰訊好倉及流出淡倉的部署居多。

亦有報告指出，ＷｅＣｈａｔ美國月活躍用戶較少，ＷｅＣｈａｔ對騰訊財務的實際影響有

限。投資者如看好，或可留意騰訊購１６９２５，行使價６１８元，實際槓桿９﹒９倍，引伸波

幅３９﹒７％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月２４日到期。相反，投資者如看淡，或

可留意騰訊沽１５３６８，行使價４６８﹒８８元，實際槓桿７﹒９倍，引伸波幅３５﹒４％，

換股比率１００兌１，２０２０年１２月３０日到期。

中美角力另外一個受影響的版塊當然要數電訊設備商，美國商務部對於華？的禁令自本月

１５日起生效，市場有報告指出，若禁令未有緩解，競爭對手小米（０１８１０）等電訊設備商

有望受惠，多家大行將小米目標價維持在２３元左右。而小米近日走勢偏軟，股價從高位２６元

附近位置回落至２０元附近心理關口，輪場資金周一以部署好倉？主，淡倉則有資金流出，投資

者如看好，或可留意小米購２７６４３，行使價２３﹒８８元，實際槓桿４﹒１倍，引伸波幅

５８﹒６％，換股比率１０兌１，２０２１年０３月２３日到期。但北水周一淨流出小米，而小

米亦是十大沽空股份之一，投資者如看淡，或可留意小米沽１７２７０，行使價１６﹒００元，

實際槓桿４﹒２倍，引伸波幅５１﹒１％，換股比率１０兌１，２０２１年０３月３０日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

