《運籌帷幄－梁業豪》為中期調整作好準備

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和

３２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。大家應已留意到，本欄已經中長線分批減持現貨，而且中線

實際持貨量已被下調至近期新低位。筆者認為，港股現正處於岌岌可危的地步，具條件呈現急挫

，往下突破。當然，任何投資者均不能肯定後市的走向；但當形勢顯示後市下跌的機會明顯增大

時，我們便不應輕視淡友大戶即將大舉進攻的可能性。於指數期貨日線圖形勢正式轉好前，筆者

只會繼續看淡後市。

筆者早前預測的短期跌浪如期出現，亦算成功帶領讀者朋友們及時離場，於高位建議大家沽

出小米（０１８１０）套利便是一個好例子。如今筆者憂慮的，為短期調整演變成為中期調整，

港股會呈顯著的再跌幅度。認勿誤會！筆者並非主觀地認定後市必跌，只是於從不同角度探討過

局勢後，為有較大機會出現的後市發展模式作好準備而已。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

