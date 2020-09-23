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即市新聞

23/09/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》為中期調整作好準備

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和
３２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。大家應已留意到，本欄已經中長線分批減持現貨，而且中線
實際持貨量已被下調至近期新低位。筆者認為，港股現正處於岌岌可危的地步，具條件呈現急挫
，往下突破。當然，任何投資者均不能肯定後市的走向；但當形勢顯示後市下跌的機會明顯增大
時，我們便不應輕視淡友大戶即將大舉進攻的可能性。於指數期貨日線圖形勢正式轉好前，筆者
只會繼續看淡後市。
　　筆者早前預測的短期跌浪如期出現，亦算成功帶領讀者朋友們及時離場，於高位建議大家沽
出小米（０１８１０）套利便是一個好例子。如今筆者憂慮的，為短期調整演變成為中期調整，
港股會呈顯著的再跌幅度。認勿誤會！筆者並非主觀地認定後市必跌，只是於從不同角度探討過
局勢後，為有較大機會出現的後市發展模式作好準備而已。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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