《缸邊隨筆－石鏡泉》跌跌方休？

《缸邊隨筆》中港美股均跌，跌跌方休？可以昨晚（２２日）便休。何故？這要對市場有個

基本認識和有個假設。



市場是怎運作的？



（１）要有錢，有錢使得鬼推磨；



（２）升過多會跌，跌過多會升。



其他的哪些資產好、哪些資產不好、甚麼的衍生工具、對沖策略，都是次要。



自今年３月起，納斯達克指數升至９月，是升了逾８０％，是否升多了？所以自９月初起，

美國的各樣基金，就要按法規在９月底前把佔比過多的股票份額沽出去，這個沽出，如操之過急

，就會產生戲院走火效應，會失控，這便要用上衍生工具來對沖可能的失誤。



不過，在每季的最後一個月的第三個星期五，就有個四重結算，一切的衍生工具（即是保護

甲）就要在該日解除，要另配新一套衍生工具（護甲），這個「換甲」時刻，就是最危險的，一

如軟殼蟹，一退殼，便易瓜。



退殼中的蟹會不會瓜，要看其所處環境會不會風高浪急。在金融市場中，凡缺水，多人要同

一時期出貨（或入貨），都會掀風浪，上周９月１８日，是美股四重結算，所有大戶都知當日要

涉險。因此，會早作部署，除非有大意外，不然這些四重結算日，都是大家知風險，早部署便無

乜險。但如果有較多人認為可以偷雞，就會出事。



不過，易出事的，反而是大險過後，人人認為安全，就會陰溝翻船，今周一（２１日）就如

是。



為何今周一美股道指一度下挫千點？有幾個未為市場之前所知的突發因素，疊加一起便出事

了，這些突發因素大約為：



（１）歐洲市場擔心疫情惡化，歐洲會陷衰退，歐股大跌，跌風飄過大西洋；



（２）美政府發表份報告，謂有一眾銀行涉兩萬億的可疑交易，美銀行股挫。



這兩個突發利淡消息，只是加辣，市底本身是已有燥底，源於上周四美聯儲局議息會議結果

，美儲局是保持利息水平不變至２０２３年，但這不能使市場Ｈａｐｐｙ，市場已慣了美儲局要

ＱＥ、放水。今時美聯儲局只講保持「水」不變，而不是放水，就即是市場會缺水，想想都知。



某股價１００元，要其升至１５０元，就要市場上多了５０元才可，而不是利率高低（因為

在今時幾近零息的市場下，減少少息加少少息，已不重要）。



不單美聯儲局不再泵水，就連歐央行、日央行，也勒緊錢袋口，不再泵水，叫市場怎可再大

膽升？中國仲死，自７月起，已關水喉，兼抽水。所以中國股市在三千四關前便只好

ＴｉｋＴｏｋ、ＴｉｋＴｏｋ，跳來跳去都跳不過三千四關。



＊鮑威爾今周國會有三次作證＊



那麼，為何昨晚可望有轉機？



美聯儲局主席長鮑威爾今周要出席國會三次作證，另有美聯儲局其他官員，在本周內有１３

次公開發言。如果美儲局主席，在任何一次作證中，謂要關心股市，會泵水支持，只要講講，已

可為市場解困。但如鮑威爾仍是惜金口，則市場就會當無金，服膺有水玩水，無水散水，那樣就

……



以上好似講古仔，如要些數據圖表，以作「數據化」的印證。



（１）好友與淡友平衡，市才平衡，因無友會成魚腩被狙擊，不過周一之跌，仍留下賣出╱

買入期權指數低於１，反映好友仍多。



（２）沽出股票的錢會流去安全資產，今時言，安全資產是美債券或日圓。



今周一所見，是美１０年國債息未見跌低於０﹒６厘，只有美元兌日圓下見１０４區，這是

沽股避險之兆，如美元兌日圓能回見１０３或更下，美十年國債見０﹒６厘下，才可謂沽貨告一

段落。



９月１８日，只是美衍生工具的四重結算日，還不是真死線，真死線是９月底的季結，那時

才是真正見家翁日，持股太多的基金，不能不及時沽股買債，以符法規。



昨晚，鮑威爾會放寬金（水）口嗎？

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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