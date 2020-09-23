港股低開１５點報２３７０１點，國指跌１８點，科指升３６點

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股反彈，科技股領漲大市氣氛，亞洲股市表現則榮辱互

見，日經跌１８４點，台北加權指數則升４５點，港股方面今早輕微低開１５點，其中內房股跌

幅顯著，潤地（０１１０９）低開１﹒４％為開市表現最差藍籌，中海外（００６８８）同樣低

開逾１﹒２％；科技股走勢反彈，平安好醫生（０１８３３）、微盟（０２０１３）高開約２％

領漲科指股。恆生指數開報２３７０１點，跌１５點或跌０﹒０７％，主板成交１７﹒３４億元

。國企指數報９５５８點，跌１８點或跌０﹒１９％。恆生科技指數報７２７０點，升３６點或

升０﹒５１％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒８７％，報２８﹒４５元，以現價計，該股暫連跌

３日，累計跌幅８﹒０８％。港交所（００３８８）無升跌，報３６４﹒２元；騰訊（００７０

０）升０﹒１％，報５１２元；中移動（００９４１）跌０﹒９７％，報５１元，以現價計，該

股暫連跌３日，累計跌幅２﹒７６％。友邦保險（０１２９９）升０﹒４５％，報７７﹒８元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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華潤置地（０１１０９） ３４﹒９５元 跌１﹒４１％

中海外 （００６８８） １９﹒５０元 跌１﹒２２％

蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒００元 跌１﹒１３％

中國聯通（００７６２） ５﹒３２元 跌１﹒１２％

碧桂園 （０２００７） ９﹒４０元 跌１﹒０５％

長實集團（０１１１３） ３８﹒２０元 跌１﹒０４％

中國移動（００９４１） ５１﹒００元 跌０﹒９７％

匯豐控股（００００５） ２８﹒４５元 跌０﹒８７％

石藥集團（０１０９３） １５﹒２２元 跌０﹒７８％

中生製藥（０１１７７） ８﹒６２元 跌０﹒６９％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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平安好醫生（０１８３３） １１２﹒９０元 升２﹒０８％

微盟集團 （０２０１３） １０﹒７０元 升１﹒９０％

華虹半導體（０１３４７） ２７﹒４０元 升１﹒６７％

聯想集團 （００９９２） ５﹒２０元 升１﹒１７％

心動公司 （０２４００） ４０﹒４５元 升１﹒１３％

小米集團 （０１８１０） ２０﹒６５元 升０﹒９８％

瑞聲科技 （０２０１８） ４３﹒９０元 升０﹒９２％

比亞迪電子（００２８５） ３９﹒３０元 升０﹒７７％

阿里巴巴 （０９９８８） ２６６﹒８０元 升０﹒７６％

網易 （０９９９９） １５０﹒００元 升０﹒７４％

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（ｕｌ）

