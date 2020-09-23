《盤後部署》港股「陰跌」止蝕要狠，料短線仍有機會穿２３０００

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股高收，科技股反彈並領漲大市，惟港股則窄幅上落。

銀行股繼續拖累大市氣氛，匯控（００００５）曾失守２８元供股價，低見２７﹒５元，最終收

市輕微倒升，並以近全日高位收，報２８﹒７５元，惟恆生（０００１１）則要下滑逾１％；另

外內房、內險亦錄輕微跌幅。港股午後維持跌勢，尾市轉跌為升，最終大市收報２３７４２，升

２５點或升０﹒１１％，主板成交９８４﹒８４億元，較上日減少逾７％。國企指數報９５５８

，跌１８點或跌０﹒１９％。恆生科技指數繼續跑贏大市，報７２９８，升６５點或升０﹒９０

％。

Ａ股則輕微反彈高收，上證綜合指數報３２７９﹒７１，升５﹒４１點或升０﹒１７％，成

交２４０７﹒４２億元人民幣。深證成份指數報１３１１０﹒０７，升８６﹒６４點或升０﹒６

７％，成交４２００﹒１１億元人民幣。



＊鮑威爾指美國經濟充滿不確定性，分析料蘋果成ＦＡＡＮＧ最大贏家＊



美國聯儲局主席鮑威爾表示，目前美國整體就業及經濟活動遠低於疫情前水平，前景充滿不

確定性，雖然第二季開始出現回暖情況，惟女性、非洲及拉丁裔、低收入人群問題更加突出。另

外，面對企業貸款問題，鮑威爾指，目前已發放２０億美元貸款，但仍有數千計的中小企業面對

流動性危機，而聯儲局很難向所有企業提供資金。不過，他重申，必要時仍會使用各種工具確保

經濟復甦。

於行內有名的科技分析師Ｇｅｎｅ Ｍｕｎｓｔｅｒ預測，ＦＡＡＮＧ五大科網龍頭股份不

會再如年初時般集體上揚。當中，贏家將會是蘋果，輸家則是奈飛及Ｆａｃｅｂｏｏｋ。他解釋

，蘋果能成為贏家是因為參與衛生及健康領域的創新，如蘋果手錶的設計吸引具健康意識的消費

者；而Ｆａｃｅｂｏｏｋ及奈飛在過去一至兩年都在做同一樣的事情，這不能滿足投資者的需求

，缺乏創新令公司缺乏動力。



＊港股仍缺動力料向下發展，不排除２２８００始見反彈＊



港股近期明顯缺乏動力，除了因為美股回吐外，目前市場資金走入新股資金凍結期，市場或

暫時缺乏流動性。另一方面，匯控連番敗退，日內更一度失守２８元供股價。有網絡股評人直指

，匯控股價跌至５元也不值，反映散戶對匯控股價失望。

受兩種因素影響，不能排除恆指再試低位的可能，並下試２３０００水平，而這輪跌市或將

由銀行股、科技股一同主導，投資者如有貨的話要有心理準備，港股或再跌至２２８００才出現

反彈。此輪跌市以「陰跌」為主，如要止損的投資者切勿因「陰跌」而心軟。（ｕｌ）

