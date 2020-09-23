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23/09/2020 18:05

《台股攻略－馮偉明》台股持續疲弱，跌穿１２６００點關口

　　《台股攻略》台股在電子權值、金融及傳產股表現疲弱下未能走出困局。加權指數今日
（２３日）輕微高開，，收報１２５８３點，跌６１點，成交金額為新台幣１７３０億元。
　　電子權值股今日個別發展。台積電股價持續下挫，收新台幣４３３﹒５０元，跌新台幣
３﹒５０元。大立光開低走高，收新台幣３４７０元，升新台幣１０元。鴻海微跌新台幣
０﹒１０元，收新台幣７６﹒７０元。其他電子權值股方面，聯發科獲證券行看好能承接
ＯＰＰＯ、小米等更多訂單，收新台幣６１７元，升新台幣１４元。市場傳出聯電能獲得高通晶
片的轉單，被證券行調高目標價至新台幣４０元，刺激股價飆升３﹒６％。ＩＣ設計股受追捧，
金麗科升至漲停，而創意、力旺、瑞昱、聯詠、敦南、原相、智原、松翰及偉詮電亦表現不俗。
金融股仍然弱勢，兆豐金、中信金、新光金、富邦金跌幅由０﹒３６％至１％不等。傳產股方面
，台塑、台化、台泥、中鋼及和泰車等跌勢沉重。
　　美國總統大選舉行在即，加上中美關係持續緊張，投資者持觀望態度，導致成交萎縮，大市
短期內難有突破，建議慬慎行事。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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