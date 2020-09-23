《古臣周記－古臣》十月股災「魔咒」已破？香江風暴年變數難測！

《古臣周記》２０２０年話咁快已經過咗四分之三，又要迎來缸友最怕嘅十月份！十月份總

係缸友十分「棹忌」嘅日子，事關有歷史印證，十月份不時出現股災，就如同魔咒一樣！不過，

過咗咁多年，股災魔咒又係唔係依然未消散？阿臣一於做個統計，應該就可以知道係真魔咒定假

傳聞啦！



＊過去廿年１０月跌市機率三成，「十月魔咒」約十年一遇＊



喺開始講「十月魔咒」前，首先應該同大家講返佢嘅由來先。心水清嘅缸友應該好記得喺１

９８７年１０月份發生嘅「黑色星期一」，嗰次股災，淨計單月急瀉超過四成三。事件由當月１

６號嘅星期五發生，美股道指當日突然挫低５％，拖累亞洲星期一（１９日）開市就出現恐慌性

拋售，香江當日插水逾一成，而美股當晚亦隨亞洲市急挫，道指係跌成差唔多２３巴仙，標普５

００指數市值更加要蒸發超過兩成。事件令到聯交所宣布停市４日，成為全球唯一需要停市嘅地

區，而１０月２６日復市，魚缸自然跌到阿媽都唔認得，急挫三分之一。

自此之後，差唔多每隔十年，都似乎會出現一次十月股災魔咒，包括係１９９７年嘅亞洲金

融風暴、２００８年嘅金融海嘯，分別跌二成九及二成二；仲有２０１８年由中美貿易戰同花旗

國長債息急升，令到大市要跌一成咁多。

我吔再一齊睇返過去２０年嘅大市表現，參考經濟通報價機圖表，由２０００年至今恆指表

現都係反覆上升，當中波動比較明顯就一定喺２００８年金融海嘯嘅跌市！魚缸由２００７年１

０月高位３１９５８點開始，喺短短一年間暴跌去到２００８年１０月嘅１０６７６點低位，跌

幅足足有約６７％，而整個十月份跌４０４７點或２２巴仙！整合返以上資料，就可以睇到十月

「大熊」真係有佢「出沒」嘅定律。

不過，對比埋其他年份，啫喺２０００年至２０１９年二十年間，十月份係跌市嘅數據只佔

６個，而且並唔係每一次跌市都領跌全年股市表現，所以其實都反映到十月股災預言並唔係年年

都應驗。只不過空穴來風都未必無因，數據反映股災大約每十年出現一次，例如係喺２００８年

同２０１８年嘅１０月份，而且除咗係當年跌幅最大月份之外，以十年計算亦係領跌。所以如果

按呢個模式推算，預計大約２０２８年先會再出現股災都唔定！



表列廿年來１０月份魚缸變化：



年份 十月變幅 年份 十月變幅

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２０００ －７５３點╱ ４﹒８％ ︱ ２０１０ ＋７３８點╱ ３﹒３％

２００１ ＋１２３點╱ １﹒２％ ︱ ２０１１ ＋２２７２點╱１２﹒９％

２００２ ＋３６９點╱ ４﹒１％ ︱ ２０１２ ＋８０１點╱ ３﹒８％

２００３ ＋９６０點╱ ８﹒６％ ︱ ２０１３ ＋３４６點╱ １﹒５％

２００４ －６５點╱ ０﹒５％ ︱ ２０１４ ＋１０６５點╱ ４﹒６％

２００５ －１０４２點╱ ６﹒８％ ︱ ２０１５ ＋１７９３點╱ ８﹒６％

２００６ ＋７８１點╱ ４﹒５％ ︱ ２０１６ －３６２點╱ １﹒６％

２００７ ＋４２１０點╱１５﹒５％ ︱ ２０１７ ＋６９１點╱ ２﹒５％

２００８ －４０４７點╱２２﹒５％ ︱ ２０１８ －２８０８點╱１０﹒１％

２００９ ＋７９７點╱ ３﹒８％ ︱ ２０１９ ＋８１４點╱ ３﹒１％

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＊大市波動因素延續下來，特朗普為選票大打「中國牌」＊



不過，適逢今年發生各項大事，阿臣都估唔到呢個魔咒定律會唔會被打破！而今年１０月份

個市到底有咩消息需要睇實呢？阿臣就整理咗一部分資料，睇完應該可以幫大家平安渡過近期嘅

風暴啦！

魚缸由呢兩年開始面對唔同消息夾擊，走勢比較弱一啲。當中影響最大就數中美關係持續緊

張。自貿易戰喺２０１８年開波，到依加仍未完場。而香江作為中美磨心，面對任何制裁行動都

會率先反映！例如早前美國取消本港特殊地位，最近亦要將「Ｍａｄｅ ｉｎ ＨＫ」產品標籤

改為「Ｍａｄｅ ｉｎ Ｃｈｉｎａ」。現時最關鍵嘅，就係１１月花旗國總統選舉，可以預視

到特朗普同死對頭拜登嘅虎狼之爭愈演愈烈，而特朗普為咗選票，應該會大打「中國牌」爭取選

民支持，到時中美「開拖」風險加劇，相信會令大市更波動。

再講，依加全球都面對緊新冠肺炎疫情，除咗大市欠缺動力飛唔起外，本港唔少商家同市民

亦正經歷「寒冬期」。依加疫情再次反覆，代表經濟同社會真正復甦都仲有一段距離。加上大家

憂慮一旦步入秋冬季，疫情反彈加大，到時或者會再開展新一輛限制同隔離措施，魚缸自然無運

行。

與此同時，近年本港社會及政治不穩都會影響到大市走勢。雖然港區國安法已經落實，表面

上已穩住整體局勢，但不時仍有示威活動，社會仍有暗湧，要化解相信仍要一段長時間同大家嘅

努力。故此市場氣氛或者暫時都會比較謹慎啲。



＊大市走淡宜先觀望，抽新股寶尊電商先炒螞蟻概念＊



睇返今個星期，大市表現都比較弱勢一啲，雖然阿臣估今年十月急挫跌機會唔大，但因為市

場氣氛唔多好，建議缸友暫時都觀望一吓先。而想入手舊經濟股都建議要謹慎啲，事關重磅藍籌

匯控（００００５）今早（２３日）已經跌穿咗２８銀嘅「世紀供股價」，大有機會拖累傳統經

濟板塊同大市表現。

喺咁淡嘅市況之中，阿臣覺得依然可以入飛抽下新股，上星期想入手嘅福祿控股（０２１０

１）同樂享互動（０６９８８）掛牌表現較預期差，今個星期不會部署該兩股。但嚟緊上市嘅寶

尊電商－ＳＷ（０９９９１）值得留意一下，事關佢業務屬於電商概念，相信之後螞蟻集團上市

都會利好行業走上，或者可以炒一轉先，阿臣先入飛抽兩手寶尊電商，而個倉今個星期暫時按兵

不動。



表列截至９月２３日早上１１時１５分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３７９﹒５０ １３７９５

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １１２﹒００ ２２４００

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２６７﹒４０ ５３４８０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３６７﹒２０ ３６７２０

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股票市值 ： １２６３９５元

凍結資金 ： 約２０９８９元

剩餘現金 ： ８７８８０元

組合淨值 ： ２３５２６４元

組合本月收益表現： －１﹒０４％（截至上月底止組合淨值：２３７７２９元）

組合累計收益表現： ＋１２４﹒１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至９月２３日早上１１時１５分

