《談國論企－黎偉成》中國推不可靠實體清單非美之攬炒

《談國論企》中國商務部於２０２０年９月１９日公布的《不可靠實體清單規定》（簡稱《

規定》．下同）和即時生效，居然引起特別是美國等境外一眾的「深度驚訝」，實屬大驚小怪

，因中國強調會有序而為之，和將一如既往地歡迎外國投資者來中國投資興業，肯定有別於特朗

普對中企在美業務的惡毒攬炒。但我認為以美資為主外企今後要在華搞大大小小動作，「難度」

會愈來愈高，失敗會愈來愈大，對中外皆屬良性之象。

需要嚴正地指出者，為商務部就國務院批准所公布的《規定》，實際是２０１９年５月份已

表會出台不可靠實體清單的政策，故於１６個月之後才公布具體內容，我之見為：即使此策相當

溫和客氣、理性包容，但以紐約為主的股市有十分負面的反應，當與特朗普無法無理的發難對中

國作新一輪攬炒有關。特廝近日對中資企業Ｔｉｋ Ｙｏｋ和微信的ＷｅＣｈａｔ，「也文也武

」的作出滅絕式的封殺，使美國人很無謂的「引以為憂」的恐怕，但商務部條約法律司負責人於

９月２０日對記者提問的回答，又非市場之「恐」，重點：

特別是（一）《規定》「只針對極少數違法的外國實體，不會任意擴大範圍」，所指的是要

針對「違法」的外國實體，而且是「少數」，即範圍不會「任意擴大」，故「少數」以外的大多

數，也就毋須擔心，徐非有實體尚未發現有違法行為，或準備有相關活動，否則便不用憂疑，只

要繼續按原有的合法合理的政策和做法，便可以在中國安心的經營、發展和投資。



＊公開公正打擊少數違法實體保外企合法權益＊



重要之處，為（二）《規定》並非「只進不出」，即：有實體被列入違法的清單，受到制裁

，卻是不會永遠受制，可以移出，且有十分明確和公開的機制。商務部明確指出，要移出清單的

決定，可以在將有關外國實體列入清單的公告所明確的改正期限內，該實體改正其行為並採取措

施消除行為後果的，由工作機制依職權作出。

但若逾期不改正，根據《規定》採取相應措施。

即是（１）先警告，並（２）予以改正的期限，逾期者受制裁，當然無話可說。

不用擔心的，是商務部（三）會有相對高度的透明度，處理問題，即：按照《規定》公司對

有關外國實體啟動調查程序、決定列入清單、採取處理措施等消息。

商務部條約法律司負責人更強調（四）《規定》正是要為（Ｉ）那些守法合規的在華外商提

供更加穩定、公平和可預期的營商環境，排除不法行為干擾；

（ＩＩ）中國將一如既往地歡迎外國投資者來中國投資興業，讓廣大外商願意來、留得住、

發展好，始終成為外商投資的熱土。

此與特朗普之霸道的對以中國為主的外企欺壓，實有是雲泥之別。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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