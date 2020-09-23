  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/09/2020 09:41

《異動股》農夫山泉再漲近３％，上日獲北水淨買入逾５億個股最多

　　《經濟通通訊社２３日專訊》農夫山泉（０９６３３）上日（２２日）正式納入港股通已獲
北水大舉掃貨逾５億元，並成為北水淨買入最多的個股，帶動股價今日繼續向上。
　　農夫山泉現價升２﹒７２％，報３７﹒７元，盤中高見３７﹒８元；成交約３０５萬股，涉
資１﹒１４億元。以現價計，暫連升５日，累計升幅９﹒７５％。
　　據經濟通報價系統顯示，暫錄逾３８８８萬元淨買入，大戶買沽比率為５８：４２，與過去
五天平均相若。
　　北水上日淨流出港股６﹒０２億元，結束先前連續９日的淨流入。不過，北水在農夫山泉正
式納入港股通首日，已大規模淨買入５﹒１３億元，為北水淨買入最多的個股。
　　不過，具北水身影的券商－－中國創盈市場服務目前僅淨被動買入約２９萬股，僅為淨買入
第七大券商，反映北水已收斂，加權平均價為３７﹒５１６元。至於淨被動買入最多的券商為美
銀美林，淨買入近６００萬元。

　　表列十大淨買入個股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　５１６﹒００元　升　　　０﹒８８％
　　樂享互動　　　（０６９８８）　　　２﹒８２元　低招股價２﹒０８％
　　阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）　２６７﹒２０元　升　　　０﹒９１％
　　農夫山泉　　　（０９６３３）　　３７﹒７０元　升　　　２﹒７２％
　　美團點評－Ｗ　（０３６９０）　２４５﹒２０元　升　　　１﹒０７％

　　小米集團－Ｗ　（０１８１０）　　２０﹒８５元　升　　　１﹒９６％
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　９﹒７４元　升　　　２﹒８５％
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　１５﹒４２元　升　　　０﹒７８％
　　阿里健康　　　（００２４１）　　１９﹒４４元　升　　　１﹒７８％
　　招商銀行　　　（０３９６８）　　３８﹒４５元　升　　　０﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning23/09/2020
《開市Good Morning》曾永堅：ASM短線或已見頂
香港政情22/09/2020
林鄭：據知陳同佳仍有到台自首意願　港府出面未必有好處
財經熱話22/09/2020
第五屆聯大投資比賽9月28日開始　雲集14間院校逾三千人參賽
中國故事22/09/2020
《神州經脈》人行放水逾7個月大　滬指尾市急跌再失三千三
中國故事22/09/2020
【自貿開花】新設自貿區向內陸挺進　彰顯深化改革擴大開放決心
FOCUS22/09/2020
【FOCUS】股市空風漸長　震盪恐續有來
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>