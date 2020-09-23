《異動股》農夫山泉再漲近３％，上日獲北水淨買入逾５億個股最多

《經濟通通訊社２３日專訊》農夫山泉（０９６３３）上日（２２日）正式納入港股通已獲

北水大舉掃貨逾５億元，並成為北水淨買入最多的個股，帶動股價今日繼續向上。

農夫山泉現價升２﹒７２％，報３７﹒７元，盤中高見３７﹒８元；成交約３０５萬股，涉

資１﹒１４億元。以現價計，暫連升５日，累計升幅９﹒７５％。

據經濟通報價系統顯示，暫錄逾３８８８萬元淨買入，大戶買沽比率為５８：４２，與過去

五天平均相若。

北水上日淨流出港股６﹒０２億元，結束先前連續９日的淨流入。不過，北水在農夫山泉正

式納入港股通首日，已大規模淨買入５﹒１３億元，為北水淨買入最多的個股。

不過，具北水身影的券商－－中國創盈市場服務目前僅淨被動買入約２９萬股，僅為淨買入

第七大券商，反映北水已收斂，加權平均價為３７﹒５１６元。至於淨被動買入最多的券商為美

銀美林，淨買入近６００萬元。



表列十大淨買入個股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ５１６﹒００元 升 ０﹒８８％

樂享互動 （０６９８８） ２﹒８２元 低招股價２﹒０８％

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２６７﹒２０元 升 ０﹒９１％

農夫山泉 （０９６３３） ３７﹒７０元 升 ２﹒７２％

美團點評－Ｗ （０３６９０） ２４５﹒２０元 升 １﹒０７％



小米集團－Ｗ （０１８１０） ２０﹒８５元 升 １﹒９６％

長城汽車 （０２３３３） ９﹒７４元 升 ２﹒８５％

吉利汽車 （００１７５） １５﹒４２元 升 ０﹒７８％

阿里健康 （００２４１） １９﹒４４元 升 １﹒７８％

招商銀行 （０３９６８） ３８﹒４５元 升 ０﹒３９％

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（ｋｌ）

