《異動股》匯控（００００５）跌逾１％，三連跌累挫８﹒４％

《經濟通通訊社２３日專訊》匯豐控股（００００５）連跌三日，暫跌１﹒２２％，報２８
﹒３５元，盤中最低見２８﹒３元，未穿上日低位，惟逼近「供股價２８元」；成交約１５２萬
股，涉資４３３２萬元，主動買沽比率五五開。集團股價三日累挫８﹒４１％。
恆生銀行（０００１１）微升０﹒１７％，報１１５﹒９元。
現時，恆生指數報２３７３９，升２２點或升０﹒１０％，主板成交３３﹒３９億元。國企
指數報９５８４，升７點或升０﹒０８％。
上證綜合指數報３２７８，升４點或升０﹒１４％，成交７１﹒９３億元人民幣。深證成份
指數報１３０３５，升１１點或升０﹒０９％，成交１２２﹒９５億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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匯豐控股（００００５） ２８﹒３５元 跌１﹒２２％
恆生銀行（０００１１） １１５﹒９０元 升０﹒１７％
東亞銀行（０００２３） １５﹒６６元 無升跌
中銀香港（０２３８８） ２１﹒２０元 升０﹒４７％
渣打集團（０２８８８） ３４﹒３５元 升０﹒７３％
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（ｎｓ）
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