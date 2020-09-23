《異動股》匯控（００００５）跌逾１％，三連跌累挫８﹒４％

《經濟通通訊社２３日專訊》匯豐控股（００００５）連跌三日，暫跌１﹒２２％，報２８

﹒３５元，盤中最低見２８﹒３元，未穿上日低位，惟逼近「供股價２８元」；成交約１５２萬

股，涉資４３３２萬元，主動買沽比率五五開。集團股價三日累挫８﹒４１％。

恆生銀行（０００１１）微升０﹒１７％，報１１５﹒９元。

現時，恆生指數報２３７３９，升２２點或升０﹒１０％，主板成交３３﹒３９億元。國企

指數報９５８４，升７點或升０﹒０８％。

上證綜合指數報３２７８，升４點或升０﹒１４％，成交７１﹒９３億元人民幣。深證成份

指數報１３０３５，升１１點或升０﹒０９％，成交１２２﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯豐控股（００００５） ２８﹒３５元 跌１﹒２２％

恆生銀行（０００１１） １１５﹒９０元 升０﹒１７％

東亞銀行（０００２３） １５﹒６６元 無升跌

中銀香港（０２３８８） ２１﹒２０元 升０﹒４７％

渣打集團（０２８８８） ３４﹒３５元 升０﹒７３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

