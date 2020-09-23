《異動股》匯控（００００５）跌近３％，穿「世紀供股價」２８元

《經濟通通訊社２３日專訊》匯豐控股（００００５）正式跌穿２８元「世紀供股價」，暫

跌２﹒７９％，報２７﹒９元，盤中見２７﹒８５元創２０１１年１２月以來新低；成交約

１５４５萬股，涉資４﹒３４億元，主動沽盤６９％。

２００９年金融海嘯時期，匯控當年３月２日提出十二供五計劃，被外界稱為「世紀供股」

。當年供股價為２８元，集資１７７億美元。

隨後在３月９日，匯控由開市４０﹒５元急跌至下午開市３８元，競價時段最後半分鐘報

３７元，最後３秒，有３００萬股沽盤以３３元買入，最後以３３元收市。

同系恆生銀行（０００１１）跌０﹒４３％，報１１５﹒２元。

現時，恆生指數報２３７３３，升１６點或升０﹒０７％，主板成交２３０﹒０４億元。國

企指數報９５９４，升１８點或升０﹒１９％。

上證綜合指數報３２７７，升２點或升０﹒０８％，成交５８９﹒８４億元人民幣。深證成

份指數報１３０５０，升２６點或升０﹒２１％，成交１１３９﹒６２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ２７﹒９０元 跌２﹒７９％

恆生銀行（０００１１） １１５﹒２０元 跌０﹒４３％

東亞銀行（０００２３） １５﹒６０元 跌０﹒３８％

中銀香港（０２３８８） ２１﹒００元 跌０﹒４７％

渣打集團（０２８８８） ３４﹒３５元 升０﹒７３％

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（ｎｓ）

