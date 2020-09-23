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即市新聞

23/09/2020 10:01

《異動股》匯控（００００５）跌近３％，穿「世紀供股價」２８元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》匯豐控股（００００５）正式跌穿２８元「世紀供股價」，暫
跌２﹒７９％，報２７﹒９元，盤中見２７﹒８５元創２０１１年１２月以來新低；成交約
１５４５萬股，涉資４﹒３４億元，主動沽盤６９％。
　　２００９年金融海嘯時期，匯控當年３月２日提出十二供五計劃，被外界稱為「世紀供股」
。當年供股價為２８元，集資１７７億美元。
　　隨後在３月９日，匯控由開市４０﹒５元急跌至下午開市３８元，競價時段最後半分鐘報
３７元，最後３秒，有３００萬股沽盤以３３元買入，最後以３３元收市。
　　同系恆生銀行（０００１１）跌０﹒４３％，報１１５﹒２元。
　　現時，恆生指數報２３７３３，升１６點或升０﹒０７％，主板成交２３０﹒０４億元。國
企指數報９５９４，升１８點或升０﹒１９％。
　　上證綜合指數報３２７７，升２點或升０﹒０８％，成交５８９﹒８４億元人民幣。深證成
份指數報１３０５０，升２６點或升０﹒２１％，成交１１３９﹒６２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　２７﹒９０元　　　跌２﹒７９％
　　恆生銀行（０００１１）　　１１５﹒２０元　　　跌０﹒４３％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１５﹒６０元　　　跌０﹒３８％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２１﹒００元　　　跌０﹒４７％
　　渣打集團（０２８８８）　　　３４﹒３５元　　　升０﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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