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即市新聞

23/09/2020 15:52

《美元走勢－羅明立》歐洲疫情惡化不利經濟復甦，歐元有下行空間

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒２０　　　１０５﹒０１　　　１０５﹒１０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７０９　　　１﹒１６７２　　　１﹒１６９０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７４８　　　１﹒２６７９　　　１﹒２６９２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２２３　　　０﹒９１９８　　　０﹒９２１１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０１　　　７﹒７４９６　　　７﹒７４９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾出席國會聽證會表示，局方將使用所有可行工具支持經濟增
長，他指出目前多項指標反映經濟正在好轉，而且在疫情期間流失的２２００萬個職位，有約一
半已獲得恢復，不過整體就業仍然遠低於疫情之前水平，故需要更多財政及貨幣政策支持。不過
，美國國會未能就新一輪紓困方案達成協議，可能影響美國的復甦前景。
　　近期中美關係越發緊張，兩國領導人在聯合國發言時針鋒相對，台海局勢風險亦有升級的跡
象。另一方面，歐洲國家疫情有惡化，多國準備加強疫控措施，不利經濟復甦，這些因素都有利
美匯上破重要阻力９４，指向９５水平，不妨短線做多美元。
　　歐元跌穿１﹒１７，開發短期下行空間，上方阻力１﹒１７５０╱８０，下望１﹒１６２０
及１﹒１５６０。新西蘭央行今日（２３日）議息後維持利率及買債規模不變，並表示正為推行
負利率作準備。市場認為央行言論未如預期鴿派，紐元一度拉升４０點，但之後無以為繼，重返
０﹒６６以下。若確認守不住０﹒６６，可能要下試０﹒６４。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７１０　　　１﹒１６００　　　１﹒１７６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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