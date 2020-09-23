《美元走勢－羅明立》歐洲疫情惡化不利經濟復甦，歐元有下行空間

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒２０ １０５﹒０１ １０５﹒１０

歐元╱美元 １﹒１７０９ １﹒１６７２ １﹒１６９０

英鎊╱美元 １﹒２７４８ １﹒２６７９ １﹒２６９２

美元╱瑞郎 ０﹒９２２３ ０﹒９１９８ ０﹒９２１１

美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９６ ７﹒７４９８

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《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾出席國會聽證會表示，局方將使用所有可行工具支持經濟增

長，他指出目前多項指標反映經濟正在好轉，而且在疫情期間流失的２２００萬個職位，有約一

半已獲得恢復，不過整體就業仍然遠低於疫情之前水平，故需要更多財政及貨幣政策支持。不過

，美國國會未能就新一輪紓困方案達成協議，可能影響美國的復甦前景。

近期中美關係越發緊張，兩國領導人在聯合國發言時針鋒相對，台海局勢風險亦有升級的跡

象。另一方面，歐洲國家疫情有惡化，多國準備加強疫控措施，不利經濟復甦，這些因素都有利

美匯上破重要阻力９４，指向９５水平，不妨短線做多美元。

歐元跌穿１﹒１７，開發短期下行空間，上方阻力１﹒１７５０╱８０，下望１﹒１６２０

及１﹒１５６０。新西蘭央行今日（２３日）議息後維持利率及買債規模不變，並表示正為推行

負利率作準備。市場認為央行言論未如預期鴿派，紐元一度拉升４０點，但之後無以為繼，重返

０﹒６６以下。若確認守不住０﹒６６，可能要下試０﹒６４。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７１０ １﹒１６００ １﹒１７６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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