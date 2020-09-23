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23/09/2020 12:22

東亞（００２３）完成全面策略性檢討，決定啟動出售東亞人壽流程

　　《經濟通通訊社２３日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布，該行現已完成對其業務及資產
組合的全面策略性檢討。該行決定啟動出售東亞人壽保險的流程，以提高該行業務的價值，改善
其財務狀況並使管理團隊專注於其香港及內地的銀行核心業務。
　　東亞表示，公告獲股東Ｅｌｌｉｏｔｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
的支持。（ｈｏ）

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