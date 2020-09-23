東亞（００２３）完成全面策略性檢討，決定啟動出售東亞人壽流程

《經濟通通訊社２３日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布，該行現已完成對其業務及資產

組合的全面策略性檢討。該行決定啟動出售東亞人壽保險的流程，以提高該行業務的價值，改善

其財務狀況並使管理團隊專注於其香港及內地的銀行核心業務。

東亞表示，公告獲股東Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

的支持。（ｈｏ）

