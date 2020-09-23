東亞（００２３）完成全面策略性檢討，決定啟動出售東亞人壽流程

《經濟通通訊社２３日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布，該行現已完成對其業務及資產
組合的全面策略性檢討。該行決定啟動出售東亞人壽保險的流程，以提高該行業務的價值，改善
其財務狀況並使管理團隊專注於其香港及內地的銀行核心業務。
東亞表示，公告獲股東Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
的支持。（ｈｏ）
etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android
|開市Good Morning23/09/2020
《開市Good Morning》曾永堅：ASM短線或已見頂
|香港政情22/09/2020
林鄭：據知陳同佳仍有到台自首意願 港府出面未必有好處
|財經熱話22/09/2020
第五屆聯大投資比賽9月28日開始 雲集14間院校逾三千人參賽
|中國故事22/09/2020
《神州經脈》人行放水逾7個月大 滬指尾市急跌再失三千三
|中國故事22/09/2020
【自貿開花】新設自貿區向內陸挺進 彰顯深化改革擴大開放決心
|FOCUS22/09/2020
【FOCUS】股市空風漸長 震盪恐續有來
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰