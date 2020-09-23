《新股上市》傳富衛集團擬在港上市，集資高達２３３億元

《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，由電訊盈科（００００８）大

股東李澤楷私人持有的亞洲保險公司富衛集團計劃在港上市，集資規模可能高達３０億美元（折

合約２３２﹒５億港元）。

消息稱，富衛集團正與顧問籌劃潛在股票發行事宜，最快可能明年上市，惟相關討論仍處於

初步階段，發售細節可能有變。富衛集團代表對上述傳聞不予置評。（ｃｌ）

