《再戰明天》鮑威爾出席參院聽證會，美公布堪薩斯儲行製造業指數

《經濟通通訊社２３日專訊》明日（２４日），聯儲主席鮑威爾出席參議院金融委員會聽證

會，美國公布９月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數。



＊美聯儲主席鮑威爾出席參議院金融委員會聽證會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間今早７：５０ａｍ，日本央行發布７月１４－１５日貨幣

政策會議記錄。今晚８：５０ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加一次線上會議。

１０：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾出席參議院金融委員會聽證會，匯報冠狀病毒援助、救

濟和經濟安全法的季度實施情況。



＊美國公布９月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數＊



在數據方面，明午４：００ｐｍ，德國公布９月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９２﹒６升上

９３﹒８。

４：３０ｐｍ，香港公布８月貿易收支，料貿赤由２９８億元收窄至２００億元。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由８６萬跌至８４萬；連續申請

失業救濟金人數，料由１２６３萬降至１２３０萬。

１０：００ｐｍ，美國公布８月新屋銷售，料由９０﹒１萬下滑至８９萬，月率料由

１３﹒９％降至下滑１﹒２％。１１：００ｐｍ，美國公布９月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指

數，料維持於１４。



＊五龍動力派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：五龍動力（００３７８）、聯合醫務（００７２２）、大

健康國際（０２２１１）和薈萃國際（０８０４１）。（ｈｏ）

