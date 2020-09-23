《再戰明天》鮑威爾出席參院聽證會，美公布堪薩斯儲行製造業指數

《經濟通通訊社２３日專訊》明日（２４日），聯儲主席鮑威爾出席參議院金融委員會聽證
會，美國公布９月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數。
＊美聯儲主席鮑威爾出席參議院金融委員會聽證會＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間今早７：５０ａｍ，日本央行發布７月１４－１５日貨幣
政策會議記錄。今晚８：５０ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加一次線上會議。
１０：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾出席參議院金融委員會聽證會，匯報冠狀病毒援助、救
濟和經濟安全法的季度實施情況。
＊美國公布９月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數＊
在數據方面，明午４：００ｐｍ，德國公布９月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９２﹒６升上
９３﹒８。
４：３０ｐｍ，香港公布８月貿易收支，料貿赤由２９８億元收窄至２００億元。
明晚８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由８６萬跌至８４萬；連續申請
失業救濟金人數，料由１２６３萬降至１２３０萬。
１０：００ｐｍ，美國公布８月新屋銷售，料由９０﹒１萬下滑至８９萬，月率料由
１３﹒９％降至下滑１﹒２％。１１：００ｐｍ，美國公布９月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指
數，料維持於１４。
＊五龍動力派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：五龍動力（００３７８）、聯合醫務（００７２２）、大
健康國際（０２２１１）和薈萃國際（０８０４１）。（ｈｏ）
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