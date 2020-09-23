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23/09/2020 13:26

《新股上市》德勤料今年香港新股集資額近四千億，排全球第２位

　　《經濟通通訊社２３日專訊》會計師行德勤表示，今年首三季香港上市新股數量按年微升
１％至９９隻，但受惠多隻中概股回流，期內集資額按年大增６７％至２１３８億元，於全球新
股市場集資額排第三名。該行中國華南區主管合夥人歐振興預期，第四季將有２至３隻中概股來
港作第二上市，另外螞蟻集團或集資逾千億元，帶動今年全年新股集資額接近４０００億元，上
市新股料有１４０隻，惟仍不敵上交所，今年料只能居全球新股集資額第２位。
　　今年首９個月，上交所以３０５５億元奪新股集資額「一哥」寶座，完成１７９宗新股上市
，當中科創板佔約四成；而納斯達克則排名第二，有１２６隻新股，集資額為２５２６億元；至
於深交所則以集資額８９５億元排五名。
　　歐振興指，科創板仍是上交所新股集資的主力，亦吸引部份香港紅籌股回歸Ａ股，惟他認為
科創板與港股並非競爭關係，而是互補作用，坦言即使內地經濟平穩及有政策扶持等，亦未必可
以消化眾多新科技股份，而香港市場發展成熟，市場法規及產品亦不斷有變化，料會吸引及分散
部分中資科技公司來港上市。
　　他又指，儘管港交所要求中概股需要上市至少兩年才可通過便捷渠道來港作第二上市，但隨
著港交所將公布企業版同股不同權諮詢結果，料仍會吸引相關公司及線上零售平台等中概股回港
，料明年仍有５至６隻中概股會登陸港股。（ｙｗ）

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