羅兵咸永道料內銀下半年繼續受壓，淨息差挑戰仍存在

《經濟通通訊社２３日專訊》羅兵咸永道表示，今年上半年在新型冠狀病毒肺炎疫情全球爆

發和持續蔓延的環境下，５２家中國上市銀行的純利按年減少９﹒０５％。該行分析了５２家Ａ

股和Ｈ股的內地上市銀行截至今年６月底止的中期業績，相當於中國內地商業銀行總資產的

８２﹒６％，以及純利的８７﹒８％。當中，２８家銀行純利下跌，６家大型商業銀行、１０家

股份制銀行中的９家均錄得負增長。

羅兵咸永道中國內地金融業合夥人胡亮表示，上半年內地銀行盈利錄得顯著下跌，主要由於

利差及息差受壓，預料今年下半年，淨息差的挑戰仍然存在並將有進一步的下行壓力，貸款市場

報價利率（ＬＰＲ）下調及轉換的影響更為明顯，加上外部環境仍然嚴峻，海外新型冠狀病毒肺

炎疫情仍未受控，中國經濟正在復甦中。整體而言，今年內地銀行業的盈利仍然受壓，但銀行亦

已積極應對，包括加快推進業務數碼化，以穩定收入和降低成本。

他提到，內地銀行在過去幾年有所準備，因此在疫情下仍展現其韌性，但中國政府要求銀行

讓利以支持經濟，行業利潤有所下跌，但中國經濟是環球中率先恢復的國家，因此內地銀行將較

國際銀行恢復得更快。（ｓｋ）

