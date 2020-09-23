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23/09/2020 12:06

羅兵咸永道料內銀下半年繼續受壓，淨息差挑戰仍存在

　　《經濟通通訊社２３日專訊》羅兵咸永道表示，今年上半年在新型冠狀病毒肺炎疫情全球爆
發和持續蔓延的環境下，５２家中國上市銀行的純利按年減少９﹒０５％。該行分析了５２家Ａ
股和Ｈ股的內地上市銀行截至今年６月底止的中期業績，相當於中國內地商業銀行總資產的
８２﹒６％，以及純利的８７﹒８％。當中，２８家銀行純利下跌，６家大型商業銀行、１０家
股份制銀行中的９家均錄得負增長。
　　羅兵咸永道中國內地金融業合夥人胡亮表示，上半年內地銀行盈利錄得顯著下跌，主要由於
利差及息差受壓，預料今年下半年，淨息差的挑戰仍然存在並將有進一步的下行壓力，貸款市場
報價利率（ＬＰＲ）下調及轉換的影響更為明顯，加上外部環境仍然嚴峻，海外新型冠狀病毒肺
炎疫情仍未受控，中國經濟正在復甦中。整體而言，今年內地銀行業的盈利仍然受壓，但銀行亦
已積極應對，包括加快推進業務數碼化，以穩定收入和降低成本。
　　他提到，內地銀行在過去幾年有所準備，因此在疫情下仍展現其韌性，但中國政府要求銀行
讓利以支持經濟，行業利潤有所下跌，但中國經濟是環球中率先恢復的國家，因此內地銀行將較
國際銀行恢復得更快。（ｓｋ）

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