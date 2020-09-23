金發局倡引入滬、深港通Ａ股掛勾結構性產品，首階段用於北向交易

《經濟通通訊社２３日專訊》金發局發表拓展Ａ股市場聯通渠道報告指，中國Ａ股市場是全

球第二大、亞洲最大的公開股票市場，認為內地可透過增加與Ａ股掛勾的衍生產品及結構性產品

種類，進一步拓闊國際投資者參與Ａ股市場的渠道，並期望香港政府及監管機構與內地監管機構

協調，共同考慮如何令國際投資者參與Ａ股掛勾上市結構性產品的市場，甚或如何令內地投資者

參與Ａ股相關上市結構性產品市場及香港上市結構性產品市場。

當局指，有關建議可分階段實施，首階段可逐漸引入與滬、深港通Ａ股掛勾的香港上市結構

性產品或與Ａ股相關指數掛勾的香港上市結構性產品，先應用於北向交易；第二階段為逐漸擴展

滬、深港通南向交易，以涵蓋與合資格相關資產掛勾的香港上市結構性產品，然後分階段擴闊合

資格內地投資者的範圍。

金發局認為，措施將能增加滬、深港通交易量。根據有關香港上市結構性產品市場於

２０１７年２０１９年的規模數據，引入Ａ股掛勾的結構性產品，預料將令北向交易量上升

４﹒９％；內地期貨市場的流動性增加約１５﹒８％；以及令Ａ股市場每年投資增加約３８０億

元人民幣。（ｓｋ）

